NBA明星後衛柯瑞復出砍28分 勇士再勝鵜鶘[影]

(中央社舊金山1日綜合外電報導)金州勇士當家後衛柯瑞今天傷癒歸隊繳出28分,助勇士抵擋難纏的紐奧良鵜鶘,以121比116搶下NBA西區季後賽第2輪第2戰。



法新社報導,衛冕軍勇士搶下這一勝之後,目前在7戰4勝的系列賽取得2比0領先。兩隊4日將移師紐奧良打第3戰。



柯瑞賽後表示:「回到球場真好。」



柯瑞先前右膝傷勢復原重返球場不久,3月23日又因膝關節韌帶受傷,連16場缺陣,但他今天在第1節剩4分20秒上場時,感覺悶了很久,等不及要一展身手了。



他上場後隨即三分中的,全場15投8中,其中包括三分球10投5進,另外還抓了7籃板、有2助攻與3抄截。



杜蘭特(Kevin Durant)襄助勇士29分、7助攻與6籃板,葛林(Draymond Green)則有20分、12助攻、9籃板,差1個籃板就可以締造「大三元」。



這場比賽兩隊激烈交鋒,13次互換領先,其中11次發生在上半場。柯瑞賽後表示:「這對我們而言,是很重要的勝利。」



鵜鶘以戴維斯(Anthony Davis)25分、15籃板與5助攻表現最好,哈勒戴(Jrue Holiday)也為鵜鶘贊助24分。(譯者:鄭詩韻/核稿:陳昱婷)1070502





Stephen Curry puts up 28 PTS, 5 3PM off the bench for the @warriors in his return to #NBAPlayoffs action! #DubNation pic.twitter.com/uI2ozmiWbl