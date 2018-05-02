NBA明星後衛柯瑞復出砍28分 勇士再勝鵜鶘[影]

金州勇士當家後衛柯瑞幫助勇士抵擋難纏的紐奧良鵜鶘，以121比116搶下NBA西區季後賽第2輪第2戰。（圖取自勇士隊推特twitter.com/warriors）

（中央社舊金山1日綜合外電報導）金州勇士當家後衛柯瑞今天傷癒歸隊繳出28分，助勇士抵擋難纏的紐奧良鵜鶘，以121比116搶下NBA西區季後賽第2輪第2戰。



法新社報導，衛冕軍勇士搶下這一勝之後，目前在7戰4勝的系列賽取得2比0領先。兩隊4日將移師紐奧良打第3戰。



柯瑞賽後表示：「回到球場真好。」



柯瑞先前右膝傷勢復原重返球場不久，3月23日又因膝關節韌帶受傷，連16場缺陣，但他今天在第1節剩4分20秒上場時，感覺悶了很久，等不及要一展身手了。



他上場後隨即三分中的，全場15投8中，其中包括三分球10投5進，另外還抓了7籃板、有2助攻與3抄截。



杜蘭特（Kevin Durant）襄助勇士29分、7助攻與6籃板，葛林（Draymond Green）則有20分、12助攻、9籃板，差1個籃板就可以締造「大三元」。



這場比賽兩隊激烈交鋒，13次互換領先，其中11次發生在上半場。柯瑞賽後表示：「這對我們而言，是很重要的勝利。」



鵜鶘以戴維斯（Anthony Davis）25分、15籃板與5助攻表現最好，哈勒戴（Jrue Holiday）也為鵜鶘贊助24分。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1070502



