台甲聯賽為起點 催生本土職業聯賽

（中央社記者李晉緯台北2日電）曾在中甲聯賽執教的中華男足總教練懷特，在談到欲邁向職業化的台灣足球時表示，職業賽所費不貲，需群策群力共同努力，但他看好台灣能撐起8隊規模的職業聯賽。



台灣2007年成立半職業足球聯賽「全國城市足球聯賽」，賽事在台北、桃園、台中、嘉義、台南等地進行，包括陳柏良、溫智豪、林建勛、嚴和生等近年中華隊陣中的主力好手都曾參與其中。



2017年全國城市足球聯賽更名為「台灣企業甲級足球聯賽」，是台灣男子足球在國內最高層級的比賽，今年有北市大同、高市台電、航源FC、台體光磊、皇家蔚藍、國家儲訓、台南市和從資格賽脫穎而出的台程獅共8隊參賽的規模，比賽地點也涵蓋台北、新北、桃園、台中、台南、高雄。



在教育部體育署、中華民國足球協會的規劃中，台灣足球的職業化，將以台甲聯賽為基礎做發展，本季台甲聯賽包括賽程、洋將、升降制度等，都仿效國外職業聯賽作法，目的就是要以台甲聯賽為起點，催生台灣本土的職業聯賽。



在還沒有職業足球聯賽前，球員只能藉由國內大小聯賽、盃賽的出賽機會，「以賽代訓」提升自我實力並增加比賽經驗值，也期盼在賽事中展現自己，以爭得進入中華隊的機會，好在國際賽事中獲得青睞，進而獲得旅外機會，一圓成為職業球員的夢想。



台灣目前的職業球員，幾乎全部集中在中國大陸的聯賽，包括在中國足球甲級聯賽浙江綠城足球俱樂部的「台灣隊長」陳柏良、在北京控股足球俱樂部的溫智豪與陳浩瑋等人；台灣目前唯一有職業隊執教經驗者，便是過去曾在中甲上海申鑫執教的中華男足英籍總教練懷特（Gary White）。



帶領中華隊踢出佳績，被譽為「神奇教頭」的懷特，希望帶領中華隊衝進世界前百，明白指出職業聯賽對國家隊成績的重要性。他說，環顧全球任何一個國家隊，之所以能在國際大賽取得好的成績，當地一定有很好的職業聯賽，「這不是很難理解的科學」。



懷特表示，現在中華隊的比賽已經可以吸引約9000人進場看球，「可見台灣人是在乎足球的」，且台灣足球可能的進步，甚至職業足球聯賽的建立，與多少人關注足球、願意為足球付出息息相關，因此以台甲聯賽為基礎，成立有8支球隊的職業聯賽，相信是絕對可行的。



每支職業足球隊都必須要有合格的訓練環境，包括專業化的教練、訓練、場地，有了這些才能創造出專業的水準，但台甲目前的8隊，仍有台體光磊、航源FC等與學校建教合作的球隊，或皇家蔚藍、台程獅等足球愛好者組成的球隊，距離職業化、專業化仍有距離。



懷特認為，台灣足球要做職業聯賽，就得讓選手全心投入專業訓練，因此要讓選手有全職薪水，不必為了生活所需，還要分心打工；除此之外，職業隊選手在青訓階段，也得有獎學金幫助選手就學、生活，這些都需要龐大的資源投入。



除此之外，規劃比賽場地、訓練基地等所有成立職業聯賽的基礎建設，同樣需要大量資源投入，這樣的投資絕非某個單位規劃出的預算就能負荷。懷特就點出：「政府、體育署、足協、球迷、贊助商等究竟多想邁向成功、到底願意一起投入多少資源，是台灣職業足球發展能否成功的關鍵。」



懷特也以冰島前進世界盃的奇蹟為例表示，「他們能夠成功，靠的就是有長遠的計畫」，而這同樣絕非冰島足協能獨立做到的，一定還需要政府、贊助商、人民一起加入，現在他也努力用中華隊的表現，向所有台灣人展示：「如果願意努力付出並投入資源，台灣足球是能夠得成功的」，也期許在各單位群策群力之下，台灣能早日建立起自己的職業聯賽。（編輯：黃瑞弘/李錫璋）1070502