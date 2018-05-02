/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 丁守中 地震 報稅 多明尼加

新台幣重貶1.53角 收29.758元

> rss

台甲聯賽為起點 催生本土職業聯賽

發稿時間：2018/05/02 15:21

最新更新：2018/05/02 15:21

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者李晉緯台北2日電）曾在中甲聯賽執教的中華男足總教練懷特，在談到欲邁向職業化的台灣足球時表示，職業賽所費不貲，需群策群力共同努力，但他看好台灣能撐起8隊規模的職業聯賽。

台灣2007年成立半職業足球聯賽「全國城市足球聯賽」，賽事在台北、桃園、台中、嘉義、台南等地進行，包括陳柏良、溫智豪、林建勛、嚴和生等近年中華隊陣中的主力好手都曾參與其中。

2017年全國城市足球聯賽更名為「台灣企業甲級足球聯賽」，是台灣男子足球在國內最高層級的比賽，今年有北市大同、高市台電、航源FC、台體光磊、皇家蔚藍、國家儲訓、台南市和從資格賽脫穎而出的台程獅共8隊參賽的規模，比賽地點也涵蓋台北、新北、桃園、台中、台南、高雄。

在教育部體育署、中華民國足球協會的規劃中，台灣足球的職業化，將以台甲聯賽為基礎做發展，本季台甲聯賽包括賽程、洋將、升降制度等，都仿效國外職業聯賽作法，目的就是要以台甲聯賽為起點，催生台灣本土的職業聯賽。

在還沒有職業足球聯賽前，球員只能藉由國內大小聯賽、盃賽的出賽機會，「以賽代訓」提升自我實力並增加比賽經驗值，也期盼在賽事中展現自己，以爭得進入中華隊的機會，好在國際賽事中獲得青睞，進而獲得旅外機會，一圓成為職業球員的夢想。

台灣目前的職業球員，幾乎全部集中在中國大陸的聯賽，包括在中國足球甲級聯賽浙江綠城足球俱樂部的「台灣隊長」陳柏良、在北京控股足球俱樂部的溫智豪與陳浩瑋等人；台灣目前唯一有職業隊執教經驗者，便是過去曾在中甲上海申鑫執教的中華男足英籍總教練懷特（Gary White）。

帶領中華隊踢出佳績，被譽為「神奇教頭」的懷特，希望帶領中華隊衝進世界前百，明白指出職業聯賽對國家隊成績的重要性。他說，環顧全球任何一個國家隊，之所以能在國際大賽取得好的成績，當地一定有很好的職業聯賽，「這不是很難理解的科學」。

懷特表示，現在中華隊的比賽已經可以吸引約9000人進場看球，「可見台灣人是在乎足球的」，且台灣足球可能的進步，甚至職業足球聯賽的建立，與多少人關注足球、願意為足球付出息息相關，因此以台甲聯賽為基礎，成立有8支球隊的職業聯賽，相信是絕對可行的。

每支職業足球隊都必須要有合格的訓練環境，包括專業化的教練、訓練、場地，有了這些才能創造出專業的水準，但台甲目前的8隊，仍有台體光磊、航源FC等與學校建教合作的球隊，或皇家蔚藍、台程獅等足球愛好者組成的球隊，距離職業化、專業化仍有距離。

懷特認為，台灣足球要做職業聯賽，就得讓選手全心投入專業訓練，因此要讓選手有全職薪水，不必為了生活所需，還要分心打工；除此之外，職業隊選手在青訓階段，也得有獎學金幫助選手就學、生活，這些都需要龐大的資源投入。

除此之外，規劃比賽場地、訓練基地等所有成立職業聯賽的基礎建設，同樣需要大量資源投入，這樣的投資絕非某個單位規劃出的預算就能負荷。懷特就點出：「政府、體育署、足協、球迷、贊助商等究竟多想邁向成功、到底願意一起投入多少資源，是台灣職業足球發展能否成功的關鍵。」

懷特也以冰島前進世界盃的奇蹟為例表示，「他們能夠成功，靠的就是有長遠的計畫」，而這同樣絕非冰島足協能獨立做到的，一定還需要政府、贊助商、人民一起加入，現在他也努力用中華隊的表現，向所有台灣人展示：「如果願意努力付出並投入資源，台灣足球是能夠得成功的」，也期許在各單位群策群力之下，台灣能早日建立起自己的職業聯賽。（編輯：黃瑞弘/李錫璋）1070502

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP