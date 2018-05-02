TOTO4強賽對決台東 桃園對打擊有信心

TOTO盃全國少棒賽桃園市隊2日以11比0贏球，3日將在4強賽對決台東縣隊，總教練李國強表示，對打擊有信心，守備只要穩定，「他們要過我們也不好過」。中央社記者黃巧雯攝 107年5月2日

（中央社記者黃巧雯台北2日電）TOTO盃全國少棒賽桃園市隊今天以11比0提前4局完封台南市隊，晉級4強，明天將對決台東縣隊，總教練李國強表示，對打擊有信心，守備只要穩定，「他們要過我們也不好過」。



桃園今天與台南市隊交手，每局都有攻勢，全場敲出12支安打，加上打擊串連，最終提前4局、以11比0完封台南市隊，搶下最後一張4強賽門票，明天將對戰本屆比賽還未嘗過敗績的台東縣隊。



李國強表示，教練的工作就是提醒球員不要放棄，而球員也沒有因為球隊落入敗部就覺得沒機會。



李國強特別對桃園市隊的打擊引以為傲，他強調，先發投手只要失分在5、6分以內，打擊都有機會打回分數。



儘管明天對戰台東縣隊，但因桃園市隊今天僅靠著林后稷、許宇庭2名投手聯手封鎖台南市隊，投手戰力充足，李國強對球隊打擊也相當有很信心，他說：「（台東縣隊）再怎麼會打，也沒有我們會打，我們應該是這屆TOTO盃最會打擊隊伍。」



李國強認為，守備只要穩定，「他們（台東縣隊）要過我們也不好過」。（編輯：黃于）1070502



