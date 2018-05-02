彭家楙射下譚雅婷 全大運個人對抗賽摘金

（中央社記者龍柏安桃園2日電）中原大學女箭客彭家楙曾想過，有可能在今年全國大專校院運動會反曲弓女子個人對抗賽，與台灣一姊譚雅婷對決爭金，這個念頭不但成真，她甚至還成功擊敗學姐拿下金牌。



雅加達亞運女子射箭國手彭家楙今天在大運會女子反曲弓個人對抗賽決賽，以7比3射下亞運隊友、同時代表中華大學的射箭名將譚雅婷一舉奪金。



彭家楙坦言，這個對決場景她曾想過，沒想到竟然成真，問她為何想和學姐對決，她率直地說：「因為雅婷學姐是最厲害的。」過去兩人也曾在個人對抗賽交手過，至於對戰紀錄，她揮揮手：「不記得了，但肯定是學姐贏得比較多。」



兩人都是亞運國手，平時一起訓練，對彼此都非常熟悉，但比賽總有輸贏，兩人異口同聲強調，不會因大運會結果影響彼此情誼。



談起譚雅婷，彭家楙滿是推崇，她說：「雅婷學姐訓練時對自己要求很高，跑體能永遠都是第1，相較之下我的體能就比較不足。」



譚雅婷也對這個小學妹讚譽有加，她認為國內必須要有新生代箭客崛起，大家相互良性競爭，水準才能一起提升。



個人對抗賽爭金失利，不過譚雅婷仍率領中華大學拿下女子團體賽金牌，她透露已受足底筋膜炎困擾超過1年，她灑脫地說：「那個運動員沒有傷勢，我只是要學著和傷勢和平共處，並找到不影響自己表現的平衡點。」（編輯：吳協昌）1070502