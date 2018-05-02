再度選擇留台參賽 戴資穎：記得來看我比賽

（中央社記者李晉緯台北2日電）台灣羽球女將戴資穎去年為打世大運，放棄積分、獎金更高的世錦賽，愛台灣的表現抓住球迷的心，今年她為了支持中華台北羽賽，決定放棄韓國公開賽，她希望球迷屆時能進場看她比賽。



戴資穎與導演吳念真一起為中華電信代言，兩人今天也聯袂出席記者會，戴資穎表示，正如同電信業一樣，要有好的收訊，基礎建設一定要做好，羽球場上想有好的表現，基本功同樣必須先做足，她也當場示範了「米字步」，並帶著吳念真一起練習。



記者會中，中華電信頒發新台幣300萬元給戴資穎，供她做比賽、訓練之用，對此戴資穎表示，這是很好的帶頭示範，希望能讓更多企業願意支持運動員，因為「成功的運動員是需要更早接受栽培的。」



除了支持戴資穎，中華電信也宣布贊助新台幣200萬元，給由中華民國羽球協會舉辦的中華台北羽球公開賽，戴資穎也當下允諾：「我會參加中華台北羽球公開賽」。



上次為要在家鄉球迷展現自己的頂尖球技，戴資穎選擇放棄世界錦標賽，留在台灣參加台北世界大學運動會，這次中華台北羽球公開賽緊接在韓國公開賽之後，如果都要參加，戴資穎的賽程安排，將是連4週的硬仗。



對此戴資穎表示，這樣密集的賽程對她的狀況調整絕對是利空，所以為了在台灣的比賽，她會推掉韓國的比賽，但她也不忘呼籲球迷：「記得來看我比賽」。（編輯：劉政權）1070502