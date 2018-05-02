/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫越 丁守中 地震 報稅

永遠的孫叔叔 藝人孫越病逝享壽87歲

> rss

再度選擇留台參賽 戴資穎：記得來看我比賽

發稿時間：2018/05/02 17:57

最新更新：2018/05/02 17:57

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者李晉緯台北2日電）台灣羽球女將戴資穎去年為打世大運，放棄積分、獎金更高的世錦賽，愛台灣的表現抓住球迷的心，今年她為了支持中華台北羽賽，決定放棄韓國公開賽，她希望球迷屆時能進場看她比賽。

戴資穎與導演吳念真一起為中華電信代言，兩人今天也聯袂出席記者會，戴資穎表示，正如同電信業一樣，要有好的收訊，基礎建設一定要做好，羽球場上想有好的表現，基本功同樣必須先做足，她也當場示範了「米字步」，並帶著吳念真一起練習。

記者會中，中華電信頒發新台幣300萬元給戴資穎，供她做比賽、訓練之用，對此戴資穎表示，這是很好的帶頭示範，希望能讓更多企業願意支持運動員，因為「成功的運動員是需要更早接受栽培的。」

除了支持戴資穎，中華電信也宣布贊助新台幣200萬元，給由中華民國羽球協會舉辦的中華台北羽球公開賽，戴資穎也當下允諾：「我會參加中華台北羽球公開賽」。

上次為要在家鄉球迷展現自己的頂尖球技，戴資穎選擇放棄世界錦標賽，留在台灣參加台北世界大學運動會，這次中華台北羽球公開賽緊接在韓國公開賽之後，如果都要參加，戴資穎的賽程安排，將是連4週的硬仗。

對此戴資穎表示，這樣密集的賽程對她的狀況調整絕對是利空，所以為了在台灣的比賽，她會推掉韓國的比賽，但她也不忘呼籲球迷：「記得來看我比賽」。（編輯：劉政權）1070502

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP