/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫越 丁守中 地震 報稅

劉霞遭軟禁崩潰哭喊錄音曝光 稱死比活容易

> rss

日職羅德隊陳冠宇中繼好投 4局失1分

發稿時間：2018/05/02 20:52

最新更新：2018/05/02 20:52

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃巧雯台北2日綜合報導）旅日羅德隊投手陳冠宇今天在與軟銀隊比賽第4局登板中繼，投4局被敲3安，包括1發全壘打，失1分，因羅德隊攻勢未串聯，終場就以3比8落敗。

陳冠宇曾在4月7日先發對戰火腿隊，僅投4局用114球，被敲11支安打，包括3發全壘打，6次三振，1次保送，失6分全是自責分，吞下本季首敗，隨後被下放至二軍，因在二軍表現亮眼，4月30日再度升上一軍。

羅德隊先發投手大隣憲司此役僅投1.2局就被打爆，被敲出7安，包括2轟，失7分，有吉優樹接手投1.1局無失分。

陳冠宇4局上在1比7落後情況下登板中繼，第4局讓打者三上三下，5局上二出局後，接連投出保送，隨後讓打者敲成游擊方向滾地球出局，化解失分危機。

不過，陳冠宇6局上一上場就被首名打者上林誠知揮出陽春砲，隨後穩住，未再失分；第7局續投，二出局後，被敲安打、保送，再讓打者擊成飛球出局。

陳冠宇投4局用59球，較前一次投球數精簡，僅被敲出3支安打，唯一失分就是第6局被轟陽春全壘打，送出2次三振、3次保送，防禦率從賽前13.50，下降至7.88。羅德隊攻勢未串聯，僅在6局下追回2分，終場就以3比8輸球。（編輯：黃瑞弘）1070502

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP