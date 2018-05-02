日職羅德隊陳冠宇中繼好投 4局失1分

（中央社記者黃巧雯台北2日綜合報導）旅日羅德隊投手陳冠宇今天在與軟銀隊比賽第4局登板中繼，投4局被敲3安，包括1發全壘打，失1分，因羅德隊攻勢未串聯，終場就以3比8落敗。



陳冠宇曾在4月7日先發對戰火腿隊，僅投4局用114球，被敲11支安打，包括3發全壘打，6次三振，1次保送，失6分全是自責分，吞下本季首敗，隨後被下放至二軍，因在二軍表現亮眼，4月30日再度升上一軍。



羅德隊先發投手大隣憲司此役僅投1.2局就被打爆，被敲出7安，包括2轟，失7分，有吉優樹接手投1.1局無失分。



陳冠宇4局上在1比7落後情況下登板中繼，第4局讓打者三上三下，5局上二出局後，接連投出保送，隨後讓打者敲成游擊方向滾地球出局，化解失分危機。



不過，陳冠宇6局上一上場就被首名打者上林誠知揮出陽春砲，隨後穩住，未再失分；第7局續投，二出局後，被敲安打、保送，再讓打者擊成飛球出局。



陳冠宇投4局用59球，較前一次投球數精簡，僅被敲出3支安打，唯一失分就是第6局被轟陽春全壘打，送出2次三振、3次保送，防禦率從賽前13.50，下降至7.88。羅德隊攻勢未串聯，僅在6局下追回2分，終場就以3比8輸球。（編輯：黃瑞弘）1070502