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彭政閔關鍵安打 中信兄弟2比1逆轉富邦

發稿時間：2018/05/02 22:00

最新更新：2018/05/02 22:00

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（中央社記者黃巧雯台北2日綜合報導）中華職棒中信兄弟今天對戰富邦悍將，「恰恰」彭政閔第6局在0比1落後情況下，揮出安打帶有2分打點，逆轉戰局，終場中信兄弟就以2比1獲勝。

富邦悍將今天作客台中洲際棒球場，派洋投布魯斯掛帥主投，中信兄弟原先由洋投萊福力先發，賽前因故更換先發為本土投手洪宸宇。

洪宸宇今天首局就遇到危機，一上場就被高孝儀、胡金龍連續安打，無人出局、攻占一、二壘，隨後送出2次三振，並讓打者擊成飛球出局，化解危機，洪宸宇此役僅投2局無失分，退場休息，改由萊福力接力中繼。

兩隊前5局都未能打下分數，富邦悍將6局上靠著2支安打、1次保送，一出局攻占滿壘，高國輝敲出高飛犧牲打，攻下第1分。

布魯斯前5局封鎖中信兄弟打線，沒被敲出任何安打，6局下遇到亂流，王威晨、王勝偉連續安打後，靠著內野滾地球推進二、三壘，彭政閔適時敲出安打帶有兩分打點，逆轉戰局。

萊福力投7局僅被敲出5支安打失1分，送出4次三振，拿下本季首勝，終場中信兄弟就以2比1贏球，富邦吞下4連敗。

彭政閔此役3打數唯一敲出的1支安打，就是致勝安，賽後獲選為MVP，他表示，今天兩隊投手都表現非常好，他以為萊福力會得到MVP，感謝萊福力拿下勝投。

談到中信兄弟今年戰績低迷，彭政閔也向隊友喊話：「我打職棒第18年，再好的球隊我都待過，再爛的球隊我也待過，我相信我們只要打出好的成績，球迷會看到、會支持我們。」（編輯：陳清芳）1070502

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