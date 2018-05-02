航源FC主場不敵澳門賓菲加 無緣亞足聯盃首勝

（中央社記者李晉緯台北2日電）航源FC今天在主場迎戰澳門賓菲加，在先失球的情況下雖很快扳平，無奈因烏龍球在上半場落後，接著在下半場再丟兩球，最終以1比4輸球，在亞足聯盃吞下5連敗。



代表台灣的航源FC今天於主場輔大足球場進行的亞足聯盃迎戰澳門賓菲加，3月航源FC曾於客場挑戰澳門賓菲加，當時遭逆轉吞敗。



今天兩隊再戰，航源FC整場比賽6成2的控球率遠勝澳門賓菲加，但11次射門、3次射正的表現，卻遠不如16次射門、8次射正的澳門賓菲加。



今天比賽上半場，澳門賓菲加靠泰羅（Nicholas Mario Tarrao）在比賽第10分鐘率先進球，取得1球領先，航源FC的陳慶烜在比賽第18分鐘頭錘破網，幫助球隊扳平比數。



但在比賽第24分鐘，澳門賓菲加射門雖被擋下，但航源FC的黃士源在想頂球為球隊解圍的情況下，意外將球頂進自家球門，這記烏龍球讓航源FC再以1球落後，上半場航源FC以1比2落後給澳門賓菲加。



下半場的比賽，澳門賓菲加門將把球開出後長傳前場，泰謝拉（Edgar Teixeira）在比賽第76分鐘，於禁區右側的抽射攻破航源FC大門，讓航源FC的落後被擴大到兩球。



比賽接近尾聲之際，泰羅在比賽第88分鐘再為澳門賓菲加進球，之後航源FC未能進球，最終以1比4輸球，在本次亞足聯盃1勝難求的吞下5連敗，持續在小組中墊底。（編輯：李錫璋）1070502