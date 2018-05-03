利物浦險勝羅馬 挺進歐冠盃決賽

英超名門利物浦2日面對義甲勁旅羅馬凌厲反攻，儘管2比4輸球，最後仍以兩回合加總7比6出線，挺進歐洲冠軍聯賽決賽。（圖取自利物浦隊臉書facebook.com/LiverpoolFC）

（中央社羅馬2日綜合外電報導）英超名門利物浦今天面對義甲勁旅羅馬凌厲反攻，儘管2比4輸球，最後仍以兩回合加總7比6出線，挺進歐洲冠軍聯賽（Champions League, 歐冠盃）決賽。



法新社報導，這是利物浦隊史第8次挺進歐冠盃決賽，也是2007年以來首次。接下來克羅普（Jurgen Klopp）領軍的利物浦將對上衛冕冠軍、西甲豪門皇家馬德里，在5月26日烏克蘭基輔登場的決賽一決雌雄。



此役馬內（Sadio Mane）與維納杜姆（Georginio Wijnaldum）上半場各進一球，利物浦看來勝券在握，但羅馬沒有放棄，追成2比2之後，終場前8分鐘更靠奈格蘭（Radja Nainggolan）兩次進球，反以4比2領先。





Salah, Firmino and Mane are now the highest scoring trio for a club in a single UEFA Champions League campaign. 🔥🔥🔥 由 Liverpool FC 發佈於 2018年5月2日

I'm so proud of us reaching the final of the @championsleague! I want to thank God for the beautiful journey so far and you guys for the support of course. My first goal in the CL was the cherry on the cake. Now the focus is on the final match. 🙏🏾🙏🏾🔴 pic.twitter.com/tOVmfN9qu4 — Georginio Wijnaldum (@GWijnaldum) 2018年5月2日

但上月擊敗巴塞隆納、幸運挺進4強的羅馬今晚未能再演奇蹟，此後未能再有建樹，雖以4比2拿下此役，兩回合加總仍以6比7飲恨，黯然遭到淘汰。這是1984年羅馬在歐冠盃決賽PK大戰敗給利物浦後的又一挫敗，巧合的是，當年羅馬也是在今天這個球場、也就是主場羅馬奧林匹克體育場（Stadio Olimpico）輸球。克羅普賽後表示：「這是我們第一次沒能踢出真正的水準。我們需要點運氣，而我們真的靠了點運氣。」「加總7比6聽起來很瘋狂，因為這確實瘋狂。我們是從會外賽踢進來，現在我們挺進了決賽，要前進基輔。」克羅普表示，他有信心，決賽時，利物浦可以威脅到12度冠軍皇馬。他說：「我們要比今天踢得好很多，好消息是，我們可以比今晚踢得好很多。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1070503