利物浦險勝羅馬 挺進歐冠盃決賽

英超名門利物浦2日面對義甲勁旅羅馬凌厲反攻，儘管2比4輸球，最後仍以兩回合加總7比6出線，挺進歐洲冠軍聯賽決賽。（圖取自利物浦隊臉書facebook.com/LiverpoolFC）
（中央社羅馬2日綜合外電報導）英超名門利物浦今天面對義甲勁旅羅馬凌厲反攻，儘管2比4輸球，最後仍以兩回合加總7比6出線，挺進歐洲冠軍聯賽（Champions League, 歐冠盃）決賽。
法新社報導，這是利物浦隊史第8次挺進歐冠盃決賽，也是2007年以來首次。接下來克羅普（Jurgen Klopp）領軍的利物浦將對上衛冕冠軍、西甲豪門皇家馬德里，在5月26日烏克蘭基輔登場的決賽一決雌雄。
此役馬內（Sadio Mane）與維納杜姆（Georginio Wijnaldum）上半場各進一球，利物浦看來勝券在握，但羅馬沒有放棄，追成2比2之後，終場前8分鐘更靠奈格蘭（Radja Nainggolan）兩次進球，反以4比2領先。
Salah, Firmino and Mane are now the highest scoring trio for a club in a single UEFA Champions League campaign. 🔥🔥🔥由 Liverpool FC 發佈於 2018年5月2日
但上月擊敗巴塞隆納、幸運挺進4強的羅馬今晚未能再演奇蹟，此後未能再有建樹，雖以4比2拿下此役，兩回合加總仍以6比7飲恨，黯然遭到淘汰。
這是1984年羅馬在歐冠盃決賽PK大戰敗給利物浦後的又一挫敗，巧合的是，當年羅馬也是在今天這個球場、也就是主場羅馬奧林匹克體育場（Stadio Olimpico）輸球。
克羅普賽後表示：「這是我們第一次沒能踢出真正的水準。我們需要點運氣，而我們真的靠了點運氣。」
「加總7比6聽起來很瘋狂，因為這確實瘋狂。我們是從會外賽踢進來，現在我們挺進了決賽，要前進基輔。」
克羅普表示，他有信心，決賽時，利物浦可以威脅到12度冠軍皇馬。
他說：「我們要比今天踢得好很多，好消息是，我們可以比今晚踢得好很多。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1070503