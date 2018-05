利物浦險勝羅馬 挺進歐冠盃決賽

(中央社羅馬2日綜合外電報導)英超名門利物浦今天面對義甲勁旅羅馬凌厲反攻,儘管2比4輸球,最後仍以兩回合加總7比6出線,挺進歐洲冠軍聯賽(Champions League, 歐冠盃)決賽。



法新社報導,這是利物浦隊史第8次挺進歐冠盃決賽,也是2007年以來首次。接下來克羅普(Jurgen Klopp)領軍的利物浦將對上衛冕冠軍、西甲豪門皇家馬德里,在5月26日烏克蘭基輔登場的決賽一決雌雄。



此役馬內(Sadio Mane)與維納杜姆(Georginio Wijnaldum)上半場各進一球,利物浦看來勝券在握,但羅馬沒有放棄,追成2比2之後,終場前8分鐘更靠奈格蘭(Radja Nainggolan)兩次進球,反以4比2領先。





I'm so proud of us reaching the final of the @championsleague! I want to thank God for the beautiful journey so far and you guys for the support of course. My first goal in the CL was the cherry on the cake. Now the focus is on the final match. 🙏🏾🙏🏾🔴 pic.twitter.com/tOVmfN9qu4