曾仁和投5局挨轟失7分 江少慶奪第2勝

（中央社記者黃巧雯台北3日綜合報導）旅美小熊隊小聯盟3A投手曾仁和今天對皇家隊3A先發，投5局被敲7安，包括一發滿貫砲，狂失7分；印地安人隊2A投手江少慶再繳5.2局無失分優質先發，拿下第2勝。



曾仁和今天對戰皇家隊3A先發，狀況不佳，首局一上場就被敲出三壘安打、內野滾地球，失1分，3局上再度遇到危機，被首名打者敲安後，連投3個保送，再被敲出滿貫砲，單局合計丟6分。



曾仁和在5比7落後情況下退場休息，靠著隊友9局下攻下2分，追平比數，逃過敗投，但小熊隊3A在10局上再掉1分，終場就以7比8落敗，曾仁和此役投5局被敲7支安打，包括一發全壘打，5次保送與三振，掉7分全是自責分，失分也是本季出賽最多的一場，防禦率升至8.04。



印地安人隊與大都會今天在2A比賽交手，江少慶先發投5.2局無失分，僅被敲4安，狂飆8次三振，沒有保送，繼前一場投7局僅失1分後，再度繳出優質先發成績，印地安人隊2A終場以5比2贏球，江少慶本季第2勝入袋。



效力印地安人隊小聯盟3A野手張育成今天出戰紅人隊3A，擔任游擊手、打第5棒，4打數有一支二壘安打，連續2場比賽敲安，另有一次保送，終場印地安人隊3A 5比3贏球。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070503