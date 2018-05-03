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MLB塞維里諾生涯首完封 洋基技壓太空人[影]

發稿時間：2018/05/03 13:10

最新更新：2018/05/03 13:25

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美國職棒大聯盟MLB紐約洋基2日客場對戰休士頓太空人，洋基塞維里諾全場僅被敲5安，達成生涯首次完封。（圖取自塞維里諾推特twitter.com/LuisSeverino94）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基2日客場對戰休士頓太空人，洋基塞維里諾全場僅被敲5安，達成生涯首次完封。（圖取自塞維里諾推特twitter.com/LuisSeverino94）

（中央社休士頓2日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天客場對戰休士頓太空人，洋基靠著「火球男」塞維里諾全場僅被敲5安、生涯首次完封的優異表現，以及巨砲史丹頓單場雙響助陣，終場4比0勝出。

路透社報導，塞維里諾（Luis Severino）此役用了110球，僅保送1人，另送出10次三振。這是他生涯第6次單場兩位數三振打者，也是本季首次。

塞維里諾全場33次面對打者，有27次第1球投出好球，9上甚至飆出100英里（160公里）速球。

塞維里諾投完8局用球數來到98球，但9上球威絲毫不減。他先讓柯利亞（Carlos Correa）打出投手丘方向強襲球，接著讓古利爾（Yuli Gurriel）擊出右邊方向飛球，雖然瑞迪克（Josh Reddick）緊接著一支左外野全壘打牆前的深遠二壘安打讓太空人燃起生機，但塞維里諾臨危不亂，讓下一棒布里格曼（Alex Bregman）打出右邊方向飛球，結束這場比賽。

這是2017年4月27日田中將大（Masahiro Tanaka）完封波士頓紅襪以來，洋基首次有投手完封。

史丹頓（Giancarlo Stanton）本季第2次單場兩轟以上，也是生涯第30次。今天他第一次站上打擊區就轟出兩分砲，第4局再補一支陽春砲，兩支紅不讓的苦主，都是賽揚強投凱柯（Dallas Keuchel）。

靠著史丹頓的大棒子，洋基拿下最近12場比賽的第11勝，戰績躍升到20勝，是美國聯盟本季第3快20勝的球隊。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1070503

Respect this man. #SevySeason

New York Yankees 發佈於 2018年5月2日

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