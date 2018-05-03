TOTO盃高雄市打擊火力串連 挺進冠軍賽

TOTO盃全國少棒賽4強賽高雄市隊（圖）3日迎戰台北市隊，儘管單場3失誤，但靠著投手車輪戰和打擊火力串連，終場高雄市隊以9比6贏球，晉級冠軍賽。中央社記者黃巧雯攝 107年5月3日

（中央社記者黃巧雯台北3日電）TOTO盃全國少棒賽4強賽高雄市隊今天迎戰台北市隊，儘管單場3失誤，但靠著投手車輪戰和打擊火力串連，終場高雄市隊以9比6贏球，搶下冠軍賽門票。



高雄市隊今天對戰台北市隊前2局就取得5比0領先，但台北市隊緊追不捨，第4、5局合計狂追5分，追平比數。



高雄市5局下再度發動攻勢，4支安打攻下2分，6局下再靠著林德昱兩分砲，將比數拉開為9比5，台北市隊僅在7局上追回1分，高雄市終場以9比6贏球，明天將爭奪冠軍盃。



高雄市此役共動用6名投手，全力搶勝，儘管最終贏球，但單場出現3次失誤，也讓教練楊正安不滿意。



楊正安表示，賽前已提醒球員，把比賽當作友誼賽在打，不要給自己太大壓力，否則打起來容易綁手綁腳，但這場比賽壘上有人時，球員還是會緊張、沒辦法沉住氣。



高雄市明天冠軍賽將迎戰4強賽中桃園市與台東縣比賽的勝隊，楊正安坦言，不管遇到哪一隊都不好打，會平常心面對，否則想太多反而會造成自己和小孩子的壓力。



若是遇到打擊強悍的桃園市隊，楊正安表示，由於高雄市隊打擊同樣不錯，他認為比賽關鍵應該是在守備，「明天就看誰先失誤，誰就先倒掉。」





高雄市在107年TOTO盃全國少棒賽一路過關斬將挺進決賽，又以傅于恆（圖）的表現讓教練覺得進步最多，抗壓性明顯提升。中央社記者黃巧雯攝 107年5月3日

另外，高雄市在本屆TOTO盃一路過關斬將挺進決賽，又以傅于恆的表現讓楊正安覺得進步最多。



儘管傅于恆在集訓期間投球狀況不理想，楊正安透露，傅于恆隨隊來台北比賽後，反而是陣中最穩定投手，過去容易因為隊友失誤，臉上流露出緊張的表情，但近期抗壓性明顯提升，



目前就讀高雄美濃國小六年級的傅于恆透露，由於這次代表高雄市參賽，心情不一樣，加上隊友打擊不錯，即使守備發生失誤，也因為相信隊友會幫忙打回分數，心情不容易受到影響，讓他更有自信。



傅于恆受爸爸曾經是棒球員的影響，特別搬到美濃與爺爺、奶奶同住，小三就加入棒球隊，投打兼修，他的偶像是美國職棒MLB紐約洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton），希望未來能成為像史丹頓那樣的強打者。（編輯：管中維）1070503