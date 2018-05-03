足球人才斷層 職業化找出路

台灣足球職業化專題3（中央社記者李晉緯台北3日電）台灣因缺乏職業足球聯賽，讓家長「看不到未來」，迫使許多小將們在國、高中階段為升學、為未來而放棄足球。從藝文界跨足推動足球產業的前台北市文化局長倪重華表示，只要產業能健全，踢球的孩子就不怕沒未來。



近年因為多場國際賽事在台灣舉行，加上中華隊屢屢踢出令人感動的好球，台灣的世界排名也不斷創下歷史新高，吸引越來越多球迷進場看球，足球運動似乎重新獲得關注。



綜觀台灣足球目前的發展，基層足球扎根從未間斷，校園足球、課後俱樂部不斷成長，讓從事足球運動的幼年人口逐年增加，但從各級聯賽參賽隊數、人數不難發現，足球員人數自國中階段起就急速流失。



新北市淡水區新市國民小學過去以社團形式發展足球隊，2014年在具足球專長的正式教師張志全到校後成立校隊，至今3年多的時間已經拿下3座全國冠軍，即便身處冠軍強隊，包括家長、教練仍對小選手的未來感到憂心，許多孩子畢業後在課業壓力考量下，不得不中斷足球之路。



新市國小教練團成員洪傳凱日前接受中央社訪問時提到，台灣沒有職業聯賽，選手在國內的成績必須一路保持在最佳狀態，才有機會旅外踢球，持續足球生涯。他以自己為例表示，即便擁有國家A級裁判證、亞足聯（AFC）C裁判證等證照，但「專業教練的缺不開，工作確實就有問題」，讓他必須身兼學校社團教練、俱樂部教練等多分工作，零星時間還要擔任比賽裁判，才能維持生活開銷。



家中兩個小孩都踢球的前台北市文化局長倪重華，自己也跟著參與足球運動，他坦言一路上聽到太多家長的憂慮，也有不少小球員因為目前的教育體制，在國、高中階段就被迫放棄足球，「這是教育大環境的問題，家長要跳脫這樣的思維，需要很大的勇氣。」



但他認為，只要產業發展健全，孩子除了以職業球員為目標，也有許多相關的工作可供選擇，未來的路只會更為寬廣，這也是他努力推動足球運動的原因。



倪重華是藝文界教父級人物，如今卻愛上足球，推動足球產業。



跟著孩子投入足球運動後，倪重華受到不少啟發，他發現足球能當作學習的輔助工具。「踢球能培養團隊合作的精神、養成做事該保持的恆心」，倪重華很有信心，小孩子踢足球，不用擔心他們的未來。



倪重華也樂觀地說，台灣如果有職業足球，即便沒有條件成為職業足球員，包括教練、裁判、轉播等領域，都需要足球專業的人才，整個產業有太多的機會，就等著從小踢球的小朋友去挑戰。



至於如何培育足球職業聯盟所需的各種人才，倪重華也有一整套想法，培養專業人才是首要目標，而包括足球實驗學校、職業足球聯盟等，他已經開始行動，計畫逐步推展。



倪重華提到，台灣過去沒有職業足球，自然沒有相關的專業人才，現在他要推動職業足球的「軟體建設」，希望與國際接軌，近期他引進來自西班牙的團隊，將國外從訓練到經營等各面向的經驗介紹給台灣，希望協助台灣盡快能發展出自己的職業足球。



倪重華的兩個孩子都在前中華隊教練陳信安開辦的足球學校踢球，陳信安耕耘基層多年受到國際認同，近期可望正式成為切爾西足球學校台灣分校的合作伙伴。陳信安表示，希望引進切爾西的系統，讓台灣足球訓練變得更有趣。



曾是中華隊國腳、教練，也拿到亞足聯（AFC）職業教練資格，陳信安在足球推展上的腳步未曾停歇，從小孔雀足球俱樂部到足球學校，他以培養興趣為出發點，讓球員因為真心喜歡足球而參與訓練。



陳信安提到，以往台灣足球發展以創造菁英為出發點，挑選一批球員從青年隊開始一路往上打到成年隊，訓練古板、單調，選手無法打從心裡熱愛足球，生涯發展都不是太好。



以過來人的心情從事足球教學，陳信安掌握選手的心情，也跳脫台灣由來已久的訓練框架，不僅不責罵選手，也不強調複雜戰術，更不以比賽勝負做唯一考量，逐漸在基層足球圈建立起口碑，除吸引越來越多的學員，也替台灣「養」出不少真正的足球愛好者。



陳信安認為，歐洲大俱樂部包括教練、訓練品質都有一定水準，訓練上除以重質不重量為前提，也設法讓訓練更有趣、更好玩，在這樣系統化的訓練養成下，讓青年訓練發展得很好，「扎根一旦能做好，往上發展的成年國家隊自然可有出色的表現」，這樣的觀念值得借鏡。



談到與切爾西足球學校台灣分校的合作，陳信安說，切爾西的訓練模式專業、有趣，小球員參加後，家長、社區也會一起關注，看的人多了就會吸引媒體、贊助商的投入，一旦資源豐沛起來，台灣足球的發展就會更加蓬勃，「這會是一個正向的發展。」（編輯：黃瑞弘）1070503