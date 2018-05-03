TOTO盃黃宇耀表現優 台東縣晉冠軍賽

TOTO盃全國少棒賽4強賽台東縣先發投手黃宇耀（圖）3日對戰桃園市隊，投4.2局僅失1分，表現超乎教練團預期，終場以3比1擊敗桃園市隊，晉級冠軍賽。中央社記者黃巧雯攝 107年5月3日

（中央社記者黃巧雯台北3日電）TOTO盃全國少棒賽4強賽台東縣先發投手黃宇耀今天對戰桃園市隊，投4.2局僅失1分，表現超乎教練團預期，終場以3比1擊敗桃園市隊，明天冠軍賽將迎戰高雄市隊。



台東縣隊今天與桃園市隊交手，前3局形成投手戰，台東縣4局下才突破桃園市隊先發投手謝喬恩封鎖，攻下1分，但桃園市隨即在5局上反攻，扳平比數。



台東縣隊黃宇耀此投4.2局被敲4安，僅失1分，黃義傑中繼1.2局無失分，再由終結者李振綸登板關門，聯手壓制桃園市打線，靠著隊友在第5、6局合計攻下2分，終場就以3比1勝出，明天將與高雄市隊爭奪冠軍盃，總教練羅旻翁認為，明天能否奪冠的關鍵，應該會是在於不要失誤。



來自台東桃源國小黃宇耀先前在地方選拔賽對戰台東豐田國小的表現，讓豐田打線占不到便宜，令總教練羅旻翁印象深刻。



不過羅旻翁指出，黃宇耀在台東縣隊陣中屬於二線投手，由於比賽經驗較少，先前比賽太緊張，投球步調大亂，經過教練團開導，原先設定黃宇耀此役面對對方打者投完1輪即退場，但表現超乎預期，最終投超過4局。



黃宇耀這次首度代表台東縣征戰，也讓他相當高興，不過他透露，先前比賽曾因為太緊張、身體僵硬，一直發生失誤，後來教練團就將他換下，而今天賽前教練特別提醒放輕鬆投，他就照教練的指示做。



黃宇耀平時身兼投手和野手，但他說：「比較喜歡當投手，因為投手是棒球場上的主角。」（編輯：方沛清）1070503