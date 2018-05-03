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台電球隊嶄新形象 希臘諸神代表球隊精神

發稿時間：2018/05/03 16:52

最新更新：2018/05/03 17:01

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台電公司3日舉辦旗下6支球隊的新隊徽發表記者會，融合希臘諸神圖像及電競圖騰，打造新形象。（上排左起男子棒球、男子足球、男子排球，下排左起女子排球、女子籃球、女子羽球）（台電提供）中央社記者廖禹揚傳真　107年5月3日台電公司3日舉辦旗下6支球隊的新隊徽發表記者會，融合希臘諸神圖像及電競圖騰，打造新形象。（上排左起男子棒球、男子足球、男子排球，下排左起女子排球、女子籃球、女子羽球）（台電提供）中央社記者廖禹揚傳真　107年5月3日

（中央社記者廖禹揚台北3日電）台電企業球隊推出新隊徽，由球員自行選出可代表球隊精神的希臘神祇，結合電競圖騰，帶來新氣象；台電球隊在訓練比賽之餘不忘做公益，今年球類FUN電營也將擴大舉辦11場次。

台電公司今天舉辦旗下球隊新隊徽發表記者會，前世大運女排選手張秝芸、「女籃禁區守護神」林紀妏、「男排台灣洋將」黃建逢等明星球員都出席活動。

台電副總經理李鴻洲受訪表示，這次新隊徽是由各球隊隊員自行挑選喜歡的希臘神祇做為球隊代表，例如女排就以女神雅典娜為代表，象徵打排球時「球不落地、永不放棄」的精神；男子棒球隊則是選擇太陽神阿波羅，代表表「耀眼」、「熱情」與「忠誠」，期望場上球員如太陽般散發光芒，贏得勝利。

李鴻洲表示，台電目前已著手推廣文創作品，未來也不排除融合球隊特色，推出周邊產品。

台電是國內擁有最多球隊、最支持球類運動的國營事業，從民國35年起陸續成立男子棒球、男子排球、女子羽球、女子排球、男子足球及女子籃球等6支球隊。

此外，台電旗下6支球隊，除平時培訓、比賽外，也投入不少公益活動，這次新隊徽融入Q版希臘神祇形象與時下流行的電競圖騰，希望可以拉近與一般民眾的距離。

除前進偏鄉及弱勢機構，進行球技指導外，台電從2016年開始舉辦的夏令營「球類FUN電營」連續2年獲得好評，參與人數逐年增加，今年將持續擴大，秉持「向上提升運動水準，向下扎根基層體育」的理念，帶領台灣學童投入球類運動。（編輯：林沂鋒）1070503

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