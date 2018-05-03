MLB美聯4月最佳新人 大谷翔平奪下殊榮

MLB洛杉磯天使隊日籍球星大谷翔平獲選為美國聯盟4月最佳新人。（中央社檔案照片）

（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）美國職棒MLB洛杉磯天使隊「二刀流」日籍球星大谷翔平今天獲選為美國聯盟（AL）4月最佳新人，國家聯盟（NL）得主則是聖地牙哥教士三壘手維拉紐瓦（Christian Villanueva）。



MLB官網報導，大谷翔平4月以打者身分出賽12場，繳出打擊率3成41、上壘率3成83、長打率6成82的成績。47個打席擊出15支安打，其中包括1支二壘打、1支三壘打、4支全壘打及12分打點，並6度跑回本壘得分。



在投球的部分，大谷翔平4月登板先發4次，拿下2勝1敗成績，20.1局的投球局數中，投出26次三振、9次保送，累計防禦率4.43。



另外，大谷翔平在4月3日至6日期間連3場擊出全壘打，成為大聯盟史上第3位在開季前10場比賽以投手身分拿下2勝、又連3戰開轟的球員，也是1919年華盛頓參議員隊選手蕭奧（Jim Shaw）以來的第一人。



拿下國聯4月最佳新人的維拉紐瓦4月出賽23場，繳出打擊率3成21、上壘率4成11、長打率6成92的成績。



維拉紐瓦敲出的25支安打中，有5支二壘安打和8支全壘打，並打下19分打點，跑回15分，及獲得8次保送。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1070503