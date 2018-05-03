/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫越 丁守中 周伯勳 地震
> rss

MLB美聯4月最佳新人 大谷翔平奪下殊榮

發稿時間：2018/05/03 17:00

最新更新：2018/05/03 17:15

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
MLB洛杉磯天使隊日籍球星大谷翔平獲選為美國聯盟4月最佳新人。（中央社檔案照片）MLB洛杉磯天使隊日籍球星大谷翔平獲選為美國聯盟4月最佳新人。（中央社檔案照片）

（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）美國職棒MLB洛杉磯天使隊「二刀流」日籍球星大谷翔平今天獲選為美國聯盟（AL）4月最佳新人，國家聯盟（NL）得主則是聖地牙哥教士三壘手維拉紐瓦（Christian Villanueva）。

MLB官網報導，大谷翔平4月以打者身分出賽12場，繳出打擊率3成41、上壘率3成83、長打率6成82的成績。47個打席擊出15支安打，其中包括1支二壘打、1支三壘打、4支全壘打及12分打點，並6度跑回本壘得分。

在投球的部分，大谷翔平4月登板先發4次，拿下2勝1敗成績，20.1局的投球局數中，投出26次三振、9次保送，累計防禦率4.43。

另外，大谷翔平在4月3日至6日期間連3場擊出全壘打，成為大聯盟史上第3位在開季前10場比賽以投手身分拿下2勝、又連3戰開轟的球員，也是1919年華盛頓參議員隊選手蕭奧（Jim Shaw）以來的第一人。

拿下國聯4月最佳新人的維拉紐瓦4月出賽23場，繳出打擊率3成21、上壘率4成11、長打率6成92的成績。

維拉紐瓦敲出的25支安打中，有5支二壘安打和8支全壘打，並打下19分打點，跑回15分，及獲得8次保送。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1070503

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 大谷翔平
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP