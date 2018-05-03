謝孟恩亞青盃舉重奪2金1銀 恩師直呼感動

（中央社記者程啟峰高雄3日電）來自單親家庭的高雄市鼓山高中舉重隊長謝孟恩，日前在烏茲別克舉辦的亞青盃錦標賽舉重項目拿下2金1銀，捷報傳來，恩師教練吳銘通今天直呼「很感動，孟恩做到了」。



107年全國中等學校運動會謝孟恩技壓群雄，榮膺高男組舉重金牌，他賽後飛往烏茲別克參加2018年亞洲青年暨青少年舉重錦標賽，持續維持好手感，分別以抓舉137公斤、挺舉175公斤、總和312公斤摘下2金1銀，為台灣爭光，也創下個人最佳成績。



鼓山高中舉重教練吳銘通說，謝孟恩家境困苦，剛加入舉重隊時比較沒自信，但非常懂事，每一場比賽都全力以赴，希望抱回更多獎金改善家境。



他指出，謝孟恩是布農族，家住高雄市桃源區，孟恩非常有潛力且態度積極，就讀寶來國中一年級時加入舉重隊，練習3年在大小賽事中嶄露頭角，上高中以來，成績更是進步神速；謝孟恩生長在單親家庭，不畏逆境力爭上游，如今不負眾望為國爭光，令人感動。



高雄市體育處長周明鎮也肯定謝孟恩的表現與堅忍不拔的精神。



高雄市體育會舉重委員會表示，將持續栽培謝孟恩進軍今年10月的2018年青年奧運，希望他能再度為台灣爭光，並在明年全國運動會為高雄奪金。（編輯：陳怡璇/張銘坤）1070503