世桌錦女團放棄交手 南北韓合併組隊進軍4強

（中央社記者李晉緯台北3日綜合報導）南北韓上月底進行歷史性峰會，原訂在今天桌球世界團體錦標賽8強賽交手的南、北韓女子桌球隊，在比賽現場宣布將合併組隊，共同進軍4強賽。



這項賽事在瑞典舉行，南、北韓桌協的代表在與國際桌球總會（ITTF）提出協議後，原本將在場上廝殺的選手，今天不見殺氣，反而彼此握手、問候，並宣布合併成一隊，進軍4強賽。



南北韓合組的聯隊在4強賽將迎戰日本和烏克蘭的勝方；中華女團在這項賽事則無緣8強。



國際桌總會長維克特（Thomas Weikert）表示，當他與總會官員們討論，有關南、北韓合併參賽一事時，獲得一致的認同支持。



北韓桌總表示，這是國際桌總和國際奧會共同努力、支持的成果，未來兩韓將盡全力，為取得佳績而努力。



南韓桌總則指出，這是兩國歷史性的重大決策，不但是桌球界歷史性的一頁，也是桌球促進兩國和平的證明。



這次南、北韓共同組隊參賽，是兩韓在1991年於日本千葉進行的世界錦標賽，攜手奪得女子團體冠軍後，再一次聯手參加國際桌總的比賽。



北韓領導人金正恩4月27日跨越北緯38度線，和南韓總統文在寅簽署「板門店宣言」，商定停止一切敵對行為，共同爭取在年內宣布結束戰爭狀態。（編輯：黃瑞弘）1070503