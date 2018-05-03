運動做公益 台電足球隊偏鄉教球

（中央社記者李晉緯台北3日電）台電今天公布6支球隊的新隊徽，台電副總李鴻洲期許未來除爭取佳績，也能多從事公益活動。台電足球隊總教練陳貴人表示，回饋偏鄉雖不容易，但「看到偏鄉孩子的笑容，一切都值得了。」



台灣電力公司副總經理李鴻洲表示，台電是國內唯一支持棒球、男排、女羽、女排、男足、女籃共6支球隊的單一企業，「台電最年長的棒球隊已經超過70歲，最年輕的女籃隊也快40歲了」，除長年擔任國手搖籃的角色，希望在6隊新隊徽公布之際，象徵新的開始，未來除爭取更好的成績，也能投入更多時間從事社會公益活動。



李鴻洲向中央社記者透露，他和台電6支球隊最有淵源的應該是足球隊，因為早年他曾率隊遠赴伊朗、敘利亞等地參賽，「當時陳貴人還是球員呢」。



曾任中華男足總教練、現任台電足球隊總教練的陳貴人告訴中央社記者，當年能加入台電踢球，是「作夢也沒想到的」，一路走來讓他覺得十分不可思議，也非常感激台電。



陳貴人提到，台電近年在球隊成績表現外，也十分注重公益活動的參與，這對6支球隊來說是另一項的挑戰。



陳貴人回憶，當初只有足球隊默默提供偏鄉關懷，到偏鄉教球，「因為路況不佳，光是坐車就坐到吐」，但是活動結束後，小朋友們依依不捨的神情，真的讓人感動地想哭。（編輯：黃瑞弘）1070503