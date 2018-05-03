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張正偉致勝安 富邦中止4連敗

發稿時間：2018/05/03 22:56

最新更新：2018/05/03 22:56

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（中央社記者黃巧雯台北3日綜合報導）中華職棒富邦悍將張正偉今天對戰老東家中信兄弟，打擊火熱，單場3安打，並在第6局關鍵時刻敲安，超前比數，終場就以4比2擊敗中信兄弟，中止4連敗。

中信兄弟昨天因故未公布今天比賽先發投手，中職基於公平原則，取消雙方投手公告，中信、富邦直到今天賽前才確認先發投手，由蔡齊哲對決陳仕朋。

中信兄弟今天在主場台中迎戰富邦悍將，首局就靠著2支二壘安打，先馳得點。

蔡齊哲前3局投球遇到危機，都能即時化解，但4局上再度遇到亂流，讓富邦悍將靠著2次保送和1支安打，攻占滿壘，高孝儀適時揮出二壘安打帶有2分打點，將比數逆轉為2比1。

4局下中信兄弟陳子豪從富邦先發投手陳仕朋手中揮出陽春砲，扳平比數。

富邦悍將6局上再度發動攻勢，陳品捷安打上壘後，靠著犧牲觸擊推進至二壘，張正偉適時敲出安打帶有1分打點，為富邦取得3比2領先，張正偉8局上又再揮出二壘安打，追加1分，終場富邦就以4比2獲勝，中止4連敗。

張正偉打擊猛打賞，4打數3安打，1次保送，貢獻2分打點。

陳仕朋此役投4.2局失2分，被敲出6支安打，陳仕朋退場後，富邦啟動牛棚車輪戰，賴鴻誠中繼投1.1局後，林晨樺、林煜清及倪福德接力各投1局，都未失分。

中信兄弟2日出奇招，賽前臨時改派洪宸宇頂替萊福力先發，先由洪宸宇投2局後，再由萊福力續投，讓球隊中止3連敗。

洪宸宇今天休息，明天又將先發對戰統一獅。（編輯：黃瑞弘）1070503

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