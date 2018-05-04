鈴木一朗本季不再上場比賽：毫無失落感

（中央社東京4日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手隊今天宣布，日本籍老將外野手鈴木一朗將轉任球團特別助理，自今天開始生效，他本季雖然不會再上場比賽，但仍將積極參與球團比賽與訓練。



日本「日刊體育報」報導，鈴木一朗今天穿著西雅圖水手隊制服，在水手隊主場Safeco Field球場的記者會上現身。



鈴木一朗感謝球團說：「與水手隊簽約以來，每天都感覺被贈禮似的快樂。今天也是，就覺得很快樂。每天來Safeco Field球場，從家來的路上、回家的路上，穿著制服的時間。我每天都吟味著，心想難道就要這樣結束了嗎的同時，我獲得了這樣的提案，球團採取那樣的型態，真讓我不敢置信。」



他說：「我想，如果是我周邊的人，應該都知道，我很想當個棒球的研究員，很想看看44歲的運動員會變成什麼樣、想看看即使不打棒球，每天鍛鍊會變成什麼樣？我可以和球隊一起訓練，即使這就樣結束了，我想我還是可以練球的。我毫無失落感。」一朗本季其他賽事將不上場，下一球季以後的情況，目前未定。今後他將與球隊同行，支援同僚、主管階層等。



水手隊總經理狄波多（Jerry Dipoto）在記者會上說：「鈴木一朗2019年以後還是有可能以選手身分重返球場，不論是採什麼方式，都希望他能留在水手隊。」。（譯者：楊明珠/核稿：徐睿承）1070504