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詹姆斯聯手洛夫轟74分 騎士客場2連勝暴龍

發稿時間：2018/05/04 10:48

最新更新：2018/05/04 10:48

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（中央社記者李晉緯台北4日綜合報導）NBA騎士隊詹姆斯（LeBron James）、洛夫（Kevin Love）今天聯手轟下74分，讓球隊在客場以128比110擊敗暴龍，帶著客場2連勝回到主場，在7戰4勝制的季後系列賽握有優勢。

美國職籃（NBA）季後賽次輪，克里夫蘭騎士隊與多倫多暴龍隊的系列賽，今天繼續在例行賽排名東區第1的暴龍主場進行。

今天的交手之前，例行賽東區第4的騎士在系列賽首戰把比賽逼入延長，並在延長賽後以1分之差險勝暴龍。

今天的比賽打後，暴龍雙衛德羅森（DeMar DeRozan）、勞瑞（Kyle Lowry）聯手飆分，全隊也砍進6記三分球，但騎士洛夫擺脫上場比賽只得7分的低迷率隊與暴龍抗衡，讓暴龍上半場只以63比61領先騎士兩分。

下半場比賽開打，暴龍突然失去三分準頭，騎士乘機拉出18比4開局，光在第3節詹姆斯、洛夫就分別砍進15分、11分，讓騎士以98比87將領先拉開到兩位數。

末節詹姆斯手感依舊火燙，單節再灌進12分，騎士最多領先達23分，最終以128比110擊敗暴龍，於客場拿下2連勝，在系列賽以2比0領先，接下來騎士將回到主場作戰。

今天騎士5人得分破十，以詹姆斯的43分、14助攻表現最佳，洛夫也貢獻31分、11籃板；暴龍全隊4人得分達兩位數，德羅森、勞瑞分別獲得24分、21分，瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）則有16分、12籃板的演出。（編輯：管中維）1070504

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