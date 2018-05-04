球場上奮戰不懈 鈴木一朗被封活傳奇

（中央社記者黃巧雯台北4日綜合報導）日籍球星鈴木一朗將轉任西雅圖水手隊球團特別助理，征戰美、日職棒多年，從小就立志成為一流的職棒球員的他，一次次用球棒締造多項紀錄，還曾被MLB官網封為活傳奇。



美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手隊今天宣布，日籍老將外野手鈴木一朗將轉任球團特別助理，本季將不會再上場比賽。



鈴木一朗1992年到2000年效力日本職棒歐力士藍浪隊，以獨特的鐘擺式打法聞名，2001年轉戰美職，選擇加入西雅圖水手隊，做為他在大聯盟奮鬥的起點，但為迎合大聯盟投手節奏，他毅然決然放棄鐘擺式打法。



鈴木一朗剛轉戰美職時，不少美國人對他冷嘲熱諷，但他選擇用球棒介紹自己。在水手隊第一年就以打擊率3成50、242支安打，橫掃美聯新人王、打擊王、安打王、盜壘王、金手套獎及年度MVP等獎項，直接用成績證明自己的能力。



鈴木一朗對於棒球也有一套固定模式，從小細節就能窺見，包括用訂製的盒子裝球棒，以保持球棒免於受潮，在小聯盟時期每天晚上睡覺前都要揮棒10分鐘。



洋基隊經理甚至曾提到，鈴木一朗2012年加入球隊時，有天曾慎重的跟他討論，說有人動過他的置物櫃，「他指著他的盒子表示，被移動了8英吋」，經理鬆了一口氣，說是在將他乾凈球衣放回置物櫃時碰到的，從那天開始工作人員選擇直接將鈴木一朗所需的物品，當面交給他。



曾效力於水手隊11年多的鈴木一朗，2012年季中被交易至紐約洋基隊，2015年轉戰邁阿密馬林魚隊，馬林魚隊在2017年季後宣布不執行鈴木一朗今年度合約，也讓鈴木一朗成為自由球員，但鈴木一朗不放棄，繼續等待另一紙大聯盟合約，今年開季前重回老東家水手隊。



很多人認為鈴木一朗是極具天份的打者，但除了天份，鈴木一朗是憑藉著努力創造目前的成就，今年是鈴木一朗在大聯盟第18個球季，前17個球季他用打擊和腳程，累積多項獎項和紀錄，包括在2004年以262支安打，寫下單季最多安打紀錄，至今仍無人超越，而他同時還在2001年至2010年期間，留下連續10年200安紀錄。



不僅如此，鈴木一朗2001年加盟水手以來，受到球迷愛戴，曾10度入選明星賽，更曾在2007年明星賽中，跑出明星賽首支的場內全壘打，並獲選MVP，這也顯示鈴木一朗腳程不容小覷，而他曾在2001至2016年連續16個球季都維持雙位數的盜壘數。



鈴木一朗在2016年8月8日成為大聯盟史上第30位達成3000支安打里程碑的球員，但近年出賽數減少，多以代打身份上陣，去年單季安打數僅剩50支，創在美職生涯新低。



44歲的鈴木一朗本季出賽15場，44打數僅敲出9支安打，打擊率僅剩2成05，目前在大聯盟生涯累積敲出3089支安打的他，未來能否繼續推進個人在大聯盟安打的紀錄，球迷們都很關心。（編輯：施燕飛/孫承武）1070504