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走回凡間 鈴木一朗神技只能回味

發稿時間：2018/05/04 13:24

最新更新：2018/05/04 13:39

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zoom in 美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手隊3日宣布，鈴木一朗將轉任球團特別助理，雖然將持續隨隊，但本季不會再以球員身分上陣。（共同社提供）美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手隊3日宣布，鈴木一朗將轉任球團特別助理，雖然將持續隨隊，但本季不會再以球員身分上陣。（共同社提供）

（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）日籍棒球巨星鈴木一朗曾發豪語要打到50歲，今年他回到熟悉的西雅圖，球迷百般期待，可惜歲月無情，44歲的一朗表現不若從前，球迷津津樂道的朗神美技，如今只能回味。

美國職棒大聯盟MLB西雅圖水手隊今天宣布，鈴木一朗將轉任球團特別助理，雖然將持續隨隊，但本季不會再以球員身分上陣。他的經紀人強調，鈴木一朗沒有退休，留下明年可能復出的伏筆。

但體育頻道ESPN專文指出，若從本季成績來看，這位準名人堂球星的大聯盟生涯已經結束。

鈴木一朗本季47個打席，打擊率2成05，上壘率2成55，長打率2成05。2016年，他在邁阿密馬林魚隊擔任替補，表現回春，還擊出大聯盟生涯第3000支安打，但無法掩蓋的是，一朗多年來打擊表現遠低於聯盟平均。

自2015年以來，他的相對攻擊指數（OPS+）只有76，比聯盟平均低24%；自2011年以來，他的勝場貢獻值（WAR）只有4.7，全數來自防守和跑壘價值。

鈴木一朗2日在主場面對奧克蘭運動家隊，在退役謠言傳開下，球迷在場邊不斷高喊「一朗、一朗」，彷彿2001年他初登大聯盟的景象。9局下，一朗登場打擊，最後揮空遭三振出局，這可能是他在大聯盟最後一個打席。

今日的一朗不再是水手隊招牌球星，只能算是隊上第5號外野手，隨著艾瑞迪亞（Guillermo Heredia）重返大聯盟，水手隊顯然已沒有一朗發揮的空間。

若一朗的大聯盟生涯就此結束，他將以3089支安打，名列大聯盟史上安打第22多的選手。考量到他27歲才轉戰大聯盟，這其實是非凡的成就。若加上在日本職棒累積的安打，一朗可輕易超越大聯盟安打王羅斯（Pete Rose）。

鈴木一朗在大聯盟曾7度拿下安打王頭銜，2004年單季262支安打的紀錄，至今無人能破，當年他的打擊率高達3成72。

在所謂的「類固醇年代」，鈴木一朗的巧打和美技，和重砲手的全壘打秀形成強烈對比。他展現「雷射肩」，從右外野長傳三壘封殺跑者的神技，至今仍令球迷津津樂道。他曾在明星賽擊出場內全壘打，但死忠水手迷最難以忘懷的，可能是他2009年從紐約洋基隊終結者李維拉（Mariano Rivera）手中轟出再見全壘打。

對水手迷來說，一朗回到西雅圖，彷彿水手傳奇球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）生涯末期再現。

小葛瑞菲2009年重返水手，擊出19支全壘打，但打擊率僅2成14，實力逐漸走下坡。2010年，小葛瑞菲再披水手戰袍，98個打數未能擊出全壘打。水手球迷引頸期盼，終究等不到小葛瑞菲退役前的最後一轟。

鈴木一朗曾說希望打到50歲，或許鍾愛棒球的他能在其他地方實現願望。在場上一直拚戰下去，是美好的夢想，但人終究會老，一朗往日馳騁沙場的英姿，如今球迷也只能回味。（編輯：屈享平）1070504

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