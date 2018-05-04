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鈴木一朗不輕言退 與年齡賽跑回歸埋伏筆

發稿時間：2018/05/04 14:12

最新更新：2018/05/04 15:10

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（中央社記者謝靜雯台北4日綜合報導）44歲日籍球星水手隊鈴木一朗是目前現役大聯盟最老野手，他曾笑說，除非拿拐杖，不然不輕言退；球團此時宣布鈴木一朗轉任球團特別助理，但沒把話說死，留下回歸可能。

44歲的鈴木一朗今年球季重回大聯盟生涯首支加盟球隊水手隊，本季大聯盟出賽15場，總計44打數敲出9支安打，打擊率2成05；重返大聯盟2個月後，水手隊今天丟出震撼彈，宣布他本季將不再出賽、轉任球團特別助理。

鈴木一朗在今年初重回大聯盟記者會上曾宣告，「要打到至少50歲」，對鈴木一朗而言，棒球之於他，不僅是大聯盟生涯18個球季、美日職棒共27個球季，而是從爸爸3歲時每天帶給他嚴酷的訓練開始，棒球就已經是他生活的全部，「他的生活除了棒球，其他的都被屏除」。

職棒球員不輕言退，在場上持續打拚的例子不少，中華職棒現役最老球員為8月將滿40歲的中信兄弟隊野手彭政閔，日本職棒則有43歲投手岩瀨仁紀，美國職棒大聯盟現役最老球員為5月底將滿45歲遊騎兵隊投手柯隆（Bartolo Colon）。

44歲鈴木一朗為美職大聯盟現役球員第2老、也是最老的野手，大聯盟現役球員前5老中，只有鈴木一朗為野手，鈴木一朗若真的從球員身份退下，最老野手將變成39歲道奇隊阿特利（Chase Utley）。

職業運動競爭激烈，年輕球員不斷投入市場，大聯盟本季開季平均球員年齡從去年的29.13歲降至28.91歲；跟投手相比，投手可以倚賴經驗，打者更多時候表現是隨著年紀、體力、爆發力而受到影響。

鈴木一朗從2016年後大聯盟出賽代打的角色越來越重，有限的出賽機會沒有侷限他的表現，代打依然打出不錯成績，他在重返水手隊記者會上曾誓言要打到至少50歲，但水手隊今天拋出震撼彈，宣告鈴木一朗接下新任務，本季若無意外將不再出賽。

外界有聲音認為這是球團逼退鈴木一朗的方法，但鈴木一朗不改幽默談未來的可能，他笑說，除非到了需要用拐杖才會選擇退休；水手隊和運動家隊明年3月20、21日將在東京巨蛋舉行海外開幕戰，鈴木一朗有沒有可能再以球員身分上場，話沒有說死，留下許多可能。（編輯：吳佳穎/梁君棣）1070504

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