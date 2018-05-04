TOTO盃桃園市拿季軍 盼增專任教練拚提升

107年TOTO盃全國少棒錦標賽季軍戰，桃園市隊一路落後，終場以13比10拿下季軍；桃園市總教練李國強盼桃園市能增加重點國小專任教練缺。中央社記者謝靜雯攝 107年5月4日

（中央社記者謝靜雯台北4日電）TOTO盃全國少棒錦標賽季軍戰，桃園市隊一路落後，但5局抓準對手投手群出狀況，單局攻9分，以13比10拿下季軍；總教練李國強有感各隊實力提升，盼桃園增重點國小專任教練缺。



桃園市隊在上一個少棒選拔賽謝國城盃拿下冠軍，順利拿下LLB少棒中華代表權，此次TOTO盃選拔賽，桃園市隊也被視為奪冠熱門，但昨天4強賽桃園不敵台東縣隊止步、無緣冠軍戰。



桃園市隊總教練李國強說，大家都盡力了，昨天輸了一場不該輸的比賽，但這樣給球員很好的成長機會，對他們的未來有很大的幫助。桃園市近年三級棒球成績亮眼，但李國強表示，從這次比賽發現，「我們沒有退步，但是其他球隊的水平慢慢追上。」



李國強表示，少棒球隊一隊可能有50、60名球員，但能有2名專任教練的少棒隊不多，1個教練不可能兼顧球員投打守跑的訓練，其他辛苦投入的教練，也希望他們的工作可以得到保障，「還是希望桃園市能夠多提供桃園重點少棒球隊多一點專任教練缺，整體水平才能跟著一起進步。」



今天比賽桃園市隊隊首局拿下1分，台北市隊2局靠著接連4次保送、2支安打、1次失誤，單局攻下6分、超前比數，4局再靠著接連安打、高飛犧牲打，再添4分、拉開領先差距。



比賽4局打完，桃園市隊2比10落後，5局抓準台北市隊投手群亂流，靠著接連5次保送、6支安打，一口氣攻下9分、翻轉戰局，6局再添2分保險分、順利拿下季軍。



李國強表示，此次聯隊陣中有不少球員會打接下來的華南金控盃少棒選拔賽，相信這次盃賽給了他們很好的經驗，即使大比分落後也有機會追回、拿下勝利，回去也可以把這個經驗分享給其他隊友和學弟們。（編輯：管中維）1070504



