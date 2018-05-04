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邱宇珩技術超齡 教練讚：未來投打好手

發稿時間：2018/05/04 15:45

最新更新：2018/05/04 15:45

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）桃園市隊五年級球員邱宇珩今天在107年TOTO盃全國少棒錦標賽季軍戰扛先發投手，桃園市隊總教練李國強讚：「技術超過六年級，未來將是強力投打好手。」

五年級的邱宇珩被選入桃園市聯隊，李國強稱讚，他的投球球速比很多六年級的投手都要好，「再強化心理素質，未來他會成為國內數一數二的投手，也會成為打擊重砲」；今天季軍戰讓邱宇珩扛起先發，主要也是希望透過大場面比賽給他機會教育。

桃園市季軍戰與台北市隊交手，邱宇珩先發首局讓對手3上3下，2局接連投出保送，1人出局後提前退場；李國強表示，退場後有鼓勵邱宇珩，對方在第一局都打不到球，證明他有一定的實力，要對自己有信心。

邱宇珩表示，雖然是五年級被選入球隊，但不會覺得自己不如人，上場就是盡力把球投好，第1局狀況還不錯，但第2局就有點沒力了；邱宇珩投打表現都出色，他也提到投打都喜歡，「但覺得自己打擊比較好，打擊力量比較大」。

邱宇珩今天季軍戰先發投1.1局被敲1支安打，投出3次三振，失掉6分（4分責失分），打擊方面也有2支安打表現；邱宇珩說，偶像是陳金鋒，「因為他很強，曾經在現場看過陳金鋒打全壘打、很帥」。（編輯：吳佳穎／黃于）1070504

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