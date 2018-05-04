/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫越 鈴木一朗 丁守中 周伯勳
> rss

高雄市TOTO盃逆轉奪冠 獲小馬少棒代表權

發稿時間：2018/05/04 17:39

最新更新：2018/05/04 17:39

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝靜雯台北4日電）高雄市隊今天在TOTO盃全國少棒賽展現韌性，儘管一路落後，投手宋柏翰6局後援穩守，替球隊保住反攻機會，7局下半靠林德昱再見安以4比3擊敗台東奪冠，獲小馬少棒中華代表權。

高雄市隊在上一個國內選拔賽謝國城盃一路闖進冠軍戰，但最後無緣奪冠，球員難過流淚，此次TOTO盃全國少棒錦標賽討回來；今天冠軍戰與台東縣隊交手，台東縣首局先馳得點，高雄市下半局追回1分，台東2、3兩局各拿1分，高雄市3局下半靠著接連保送、安打，追到2比3落後。

台東縣隊王牌李振綸今天沒有扛先發投手，但首局有狀況馬上就上場接手，投5.1局有效壓制高雄市隊打線，直到投球數超過才退場，表現亮眼。

高雄市隊4到6局無法突破台東縣投手李振綸壓制，直到7局抓準換投時機，靠著安打、觸身球保送，滿壘時林德昱敲出再見安，一棒送回2分，率隊逆轉拿勝。

高雄市隊總教練尤伸評點出，高雄市此批球員內向，加上容易怯場，需要更多的鼓勵，比賽一路處於落後，只能不斷鼓勵他們，「但臨場還是要靠球員自己」。

今天比賽高雄市全場敲出8支安打，但關鍵時刻打線沒有串連，教練團表示，最後半局攻擊機會，只能叮嚀選手確實擊球，「其他的就讓他們自由發揮，就算輸球盡力就好」。

TOTO盃全國少棒錦標賽是美國小馬聯盟（PONY）野馬級少棒錦標賽國內選拔賽，高雄市隊2016年也是由中正國小為主體拿下小馬代表權，一路打進世界賽拿下世界冠軍；此次再獲代表權，教練團表示，「每場比賽都贏得很辛苦，但這樣的比賽過程可以提升球員的抗壓性，也會提升他們的鬥志，這對之後對更高強度的對手會有很大的幫助」。

高雄市隊拿下小馬代表權，將於6月起底赴日本沖繩打亞太區比賽，爭取赴美參加世界賽資格。（編輯：張銘坤）1070504

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP