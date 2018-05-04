高雄市TOTO盃逆轉奪冠 獲小馬少棒代表權

（中央社記者謝靜雯台北4日電）高雄市隊今天在TOTO盃全國少棒賽展現韌性，儘管一路落後，投手宋柏翰6局後援穩守，替球隊保住反攻機會，7局下半靠林德昱再見安以4比3擊敗台東奪冠，獲小馬少棒中華代表權。



高雄市隊在上一個國內選拔賽謝國城盃一路闖進冠軍戰，但最後無緣奪冠，球員難過流淚，此次TOTO盃全國少棒錦標賽討回來；今天冠軍戰與台東縣隊交手，台東縣首局先馳得點，高雄市下半局追回1分，台東2、3兩局各拿1分，高雄市3局下半靠著接連保送、安打，追到2比3落後。



台東縣隊王牌李振綸今天沒有扛先發投手，但首局有狀況馬上就上場接手，投5.1局有效壓制高雄市隊打線，直到投球數超過才退場，表現亮眼。



高雄市隊4到6局無法突破台東縣投手李振綸壓制，直到7局抓準換投時機，靠著安打、觸身球保送，滿壘時林德昱敲出再見安，一棒送回2分，率隊逆轉拿勝。



高雄市隊總教練尤伸評點出，高雄市此批球員內向，加上容易怯場，需要更多的鼓勵，比賽一路處於落後，只能不斷鼓勵他們，「但臨場還是要靠球員自己」。



今天比賽高雄市全場敲出8支安打，但關鍵時刻打線沒有串連，教練團表示，最後半局攻擊機會，只能叮嚀選手確實擊球，「其他的就讓他們自由發揮，就算輸球盡力就好」。



TOTO盃全國少棒錦標賽是美國小馬聯盟（PONY）野馬級少棒錦標賽國內選拔賽，高雄市隊2016年也是由中正國小為主體拿下小馬代表權，一路打進世界賽拿下世界冠軍；此次再獲代表權，教練團表示，「每場比賽都贏得很辛苦，但這樣的比賽過程可以提升球員的抗壓性，也會提升他們的鬥志，這對之後對更高強度的對手會有很大的幫助」。



高雄市隊拿下小馬代表權，將於6月起底赴日本沖繩打亞太區比賽，爭取赴美參加世界賽資格。（編輯：張銘坤）1070504