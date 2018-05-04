楊志龍5日生涯首度一軍先發 對獅拚首勝

中職中信兄弟投手楊志龍（中）4月底升上一軍，5日對戰統一獅隊，將是中職生涯首度一軍先發登板。（中信兄弟隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年5月4日

（中央社記者謝靜雯台北4日綜合報導）中職中信兄弟投手楊志龍本季二軍出賽表現比去年進步，4月底升上一軍，昨天本季首度一軍出賽中繼投1局失1分，將於明天中職生涯首度一軍先發出賽，對手為統一獅隊。



楊志龍為2016年兄弟季中選秀第3輪選進的好手，從業餘時代就是備受矚目的強投，去年一、二軍出賽表現不如預期，今天二軍出賽成績進步不少，目前總計二軍5場出賽（3場先發），投15.1局防禦率2.93。



楊志龍4月29日本季首度升上一軍，教練團先前表示會讓他先在牛棚待命，昨天兄弟與富邦悍將隊比賽，楊志龍本季首度一軍出賽，中繼投1局被敲1支安打，投出1次保送，失掉1分責失分。



中職公布明天比賽各隊先發投手，兄弟隊在主場台中洲際棒球場迎戰統一獅隊，將由楊志龍扛先發，這也是楊志龍職棒生涯首度一軍先發出賽。



楊志龍先前表示，去年出賽成績不理想，主要是上場投球時想得太多，容易出現負面想法，甚至太想要求控球，反而造成反效果，讓本來自己的球速優勢也跟著消失，今年調整心態，也收到好的效果。



楊志龍在二軍先發、後援角色都投過，他表示每場比賽上場都會盡力完成教練團交辦的任務，每次出賽會拚盡全力；獅隊明天先發投手為王玉譜。（編輯：黃于）1070504