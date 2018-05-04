台東縣TOTO盃連3年亞軍 盼經驗化為養分

107年TOTO盃全國少棒錦標賽冠軍戰4日由台東縣隊（圖）與高雄市隊交手，台東縣隊連3年以亞軍作收，小球員賽後列隊鞠躬致意，神色難掩失落。中央社記者謝靜雯攝 107年5月4日

（中央社記者謝靜雯台北4日電）107年TOTO盃全國少棒錦標賽冠軍戰，台東縣隊王牌投手李振綸好投、張峻瑋展現穩定守備，但7局下半差最後2個出局數，被高雄市敲再見安，連3年拿下亞軍、無緣拿下代表權。



台東縣隊今年上一個國內少棒選拔賽謝國城盃在4強與高雄市隊碰頭、吞下敗仗止步，此次TOTO盃全國少棒錦標賽一路打進冠軍戰，再遇高雄市隊依然沒能順利拿下勝利。





107年TOTO盃全國少棒錦標賽冠軍戰4日開打，台東縣隊投手李振綸中繼登板雖投出不錯表現，可惜仍無緣助隊奪勝。中央社記者謝靜雯攝 107年5月4日

今天比賽台東縣隊先發投手于智權首局就有狀況，面對高雄市隊首名打者先投出保送，一人出局後再投出保送，台東縣隊馬上壓上具國手資歷的李振綸接替，李振綸展大將之風，中繼投5.1局被敲5支安打，投出5次三振，僅失1分。



高雄市隊受制於李振綸壓制，直到李振綸6局因為投球數達到限制退場後，7局把握機會反攻，以再見安4比3擊退台東縣。



台東縣隊球員賽後難過流淚，教練團對球員表現感到欣慰，「今天比賽前幾局運氣也不好，很多打得強勁的球都沒有形成長打，沒有把比數拉開」；高雄市隊後援投手宋柏翰今天後援6局表現亮眼，台東縣教練團表示，「他多以變化球為主，我們球員太急著想要求表現，反而都去追打壞球」。



比賽有輸有贏，台東縣教練謝竣翔表示，這批球員一開始並不被看好，是從李振綸去年從U12世界盃少棒賽回來後，開始讓李振綸去帶領球隊、跟隊友分享經驗，才慢慢的越來越有凝聚力，「比賽有輸有贏，這兩次選拔賽都有打入4強，球員表現已經很不錯了」。



7局上半打完台東以3比2領先，但下半局1人出局後遲遲抓不下最後兩個出局數，「比數接近的投手戰，就是需要適時一擊，只能說高雄這部分做得比我們好」，謝竣翔也希望球員們吸取經驗，化為未來棒球路上的養分。（編輯：黃于）1070504