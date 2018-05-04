體育署聯手緯來 增加基層賽事轉播

（中央社記者李晉緯台北4日電）教育部體育署關注基層體育，與緯來電視網合作，將有包括棒球、羽球、田徑等項目的賽事，超過200個小時的轉播，讓民眾能透過轉播更認識運動。



教育部體育署規劃「107年度運動賽事轉播計畫」，委託緯來電視網製作國內基層、二級賽事，光在5月就有包括107年度全國角力錦標賽、107年全國成棒甲組春季聯賽、107年全國團體羽球錦標賽、2018年牧德盃企業羽球排名賽、2018台灣國際田徑公開賽、中華民國107年會長盃全國藤球錦標賽、107年全國韻律體操錦標賽等6種運動賽事轉播。



未來預計還有包括排球、射擊、卡巴迪、滑輪溜冰等賽事納入，共有超過200小時的轉播，由「緯來體育台」、「緯來育樂台」與「緯來綜合台」3個頻道播出。



在2017年台北世界大學運動會囊括5面滑輪溜冰金牌，並以15分26秒970保有1萬公尺計點賽世界紀錄的楊合貞，今天受邀出席開播記者會。



楊合貞表示，滑輪溜冰的比賽向來很少有電視轉播，如今卻有這樣的規劃，可以使更多人認識滑輪溜冰，讓她感到很開心，「尤其可以讓我阿嬤在電視上看到我，她一定很開心。」



對於體壇今年的重頭戲亞洲運動會，楊合貞表示，她在2010年亞運前的選拔賽中遭對手夾擊，未能完賽也無法選上國手，「當時哭了很久」，這次希望能先選上國手，接著按部就班調整好身心狀態，「雖然不想給自己太大壓力，但仍盼能帶回金牌。」



同樣出席開播記者會，與鄭兆村並稱台灣「標槍雙俠」的黃士峰則提到，今年的調整比照去年準備台北世界大學運動會一樣，會將高峰期往後延，今年最主要的目標放在亞運，「最好的狀況也會留在亞運。」（編輯：張銘坤）1070504