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中職富邦林哲瑄歸隊 桃猿梁家榮升一軍

發稿時間：2018/05/04 20:23

最新更新：2018/05/04 20:56

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zoom in 中華職棒Lamigo桃猿隊梁家榮本季首度升上一軍，他說，上來就是把自己準備好、盡力表現。中央社記者黃巧雯攝　107年5月4日中華職棒Lamigo桃猿隊梁家榮本季首度升上一軍，他說，上來就是把自己準備好、盡力表現。中央社記者黃巧雯攝　107年5月4日

（中央社記者黃巧雯新北4日電）中華職棒富邦悍將林哲瑄先前因觸身球受傷下二軍，今天歸隊，先發守中外野；Lamigo桃猿梁家榮今天則是本季首度升上一軍，隊友藍寅倫則因右腿後側拉傷，暫下二軍。

富邦悍將今天在主場新莊迎戰Lamigo桃猿隊，兩隊一、二軍名單部分異動，林哲瑄4月22日的比賽中，因遭觸身球砸中左手腕，後來下二軍，今天升上一軍，先發中外野手、打第6棒。

談到目前手的狀況，林哲瑄透露，還是會比較無力，只能在賽後再將腫脹部位推開。

林哲瑄下放二軍期間，曾出賽1場，對戰中信兄弟二軍，4打數2安打1分打點，談到這陣子如何維持手感，林哲瑄僅說：「比賽就是看臨場反應，沒辦法說做什麼調整。」

梁家榮昨晚收到桃猿球團通知，將升上一軍，今天為本季首度在一軍出賽，就以先發三壘手、第8棒身分上場，他開心地表示，有機會先發是幸福的事情，會好好享受比賽。

面對桃猿隊內野競爭激烈，梁家榮則正面看待，他認為透過良性競爭，會促使自身成長。

這次升上一軍，梁家榮不給自己設下目標，他強調在眼前的就是這場比賽，打完這場比賽才有下一場，他只想打好每一場球。

桃猿隊昨天比賽再添傷兵，藍寅倫則因右腿後側拉傷，暫下二軍休息，藍寅倫表示，儘管硬撐仍可以上場，但教練建議他好好休息，畢竟還有很多場比賽，而他也不想冒險，擔心會整季報銷。（編輯：張銘坤）1070504

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