世界羽聯禁賽20年 大馬球員喊冤

（中央社記者郭朝河吉隆坡4日專電）涉嫌打假球被世界羽球聯盟禁賽的馬來西亞球員祖法利，今天召開記者會。他除了喊無辜，還指世界羽聯在審判過程中斷章取義，以通話軟體部分語句判定他打假球。



馬來西亞羽球選手祖法利（Zulfadli Zulkiffli）和陳俊翔，因打假球和操控比賽結果，2日被世界羽聯（BWF）分別判處20年和15年禁賽，及2萬5000美元和1萬5000美元罰款。



這是馬來西亞首次發生打假球罪成的案例，也是世界羽聯歷年來最重的懲罰。



祖法利召開記者會，表示判決結果比入獄更難受，這將斷了他的後路。



他說：「世羽聯判決的懲罰比坐牢更難受。坐牢不需要擔心衣食住的問題，但禁賽彷彿斬斷賺錢工具，未來生存將成問題。」



他認為判決結果是無的放矢，污衊他的人格，家人還得承受羞辱的眼光。他強調無辜，將爭取上訴，但需要10萬令吉（約新台幣74萬元）費用，這超越他的能力，只能透過記者會喊冤。



他解釋，與陳俊翔在WhatsApp的通訊記錄是用馬來文書寫，呈交給世界羽聯的證據譯成英文，無法精準解釋實際通訊情況，世界羽聯在WhatsApp截取的語句，只是片段，未還原完整的語境。



他舉例，證據包括當中出現的Bet字眼，其實不是關於打假球，而是2013年荷蘭公開賽時，想去當地賭場下注，這些都是翻譯錯誤造成的誤解。



祖法利曾在2011年來台參加世青賽，當時拿下混合團體金牌，還擊敗丹麥籍球王安賽龍（Viktor Axelsen），成為馬來西亞史上首位世青男單冠軍。



祖法利在2017年再度赴台參加世大運，不過因傷退賽，男單止步8強，但仍協助團隊獲得混合團體銅牌。（編輯：廖漢原）1070504