黃子鵬升一軍 難忘熱身賽對決偶像彭政閔

中華職棒Lamigo桃猿隊投手黃子鵬4日首度升上一軍，至今難忘熱身賽時首度對決偶像、中信兄弟彭政閔，黃子鵬期許自己，面對打者能勇敢進攻、不要怕被打，不能遇到強打者就閃躲。中央社記者黃巧雯攝 107年5月4日

（中央社記者黃巧雯新北4日電）中職Lamigo桃猿隊投手黃子鵬今天首度升上一軍，今年熱身賽首度對決偶像、中信兄弟彭政閔令他至今難忘，黃子鵬期許自己，未來面對打者能勇敢進攻，不要怕被打。



桃猿隊去年季中選秀第7輪選進黃子鵬，今年熱身賽出賽2場，投4局被敲11支安打，失6分（4分自責分），防禦率高達9.00，表現不理想，今年開季從二軍出發，目前在一軍還沒有出賽紀錄，不過他本季在二軍表現亮眼，目前5勝0敗，送出43次三振，防禦率1.18，暫居二軍投手三冠王，今天首度升上一軍。



黃子鵬今年首度經歷職棒春訓，除了加強重量訓練外，也感受到業餘與職棒差別，他說：「訓練的量一定比較多，還好撐過來。」



對於暫居二軍投手三冠王，黃子鵬並未多想，他認為雖然在二軍成績很好，但一軍才是戰場，希望趁著在二軍階段，趕快把今年熱身賽發現的投球缺失改正，唯有增強自己的實力，面對一軍的打者才會有好的效果。



已隨隊數日的黃子鵬透露，教練提醒他，儘管還未上場投球，但在場邊要多觀察打者習性，他在二軍比賽期間也觀察到：「部分資深打者纏鬥性蠻好的，就會覺得我一定要更有耐性」。



黃子鵬也期許自己，在面對打者時能勇敢進攻、不要怕被打，不能遇到強打者就閃躲，一開始就陷自己於不利。



黃子鵬先前在熱身賽期間已搶先體驗站在一軍投手丘的氛圍，但最令他印象深刻的就是對決偶像彭政閔。



黃子鵬表示，以前就很想對決彭政閔，當天比賽教練後來叫他到牛棚熱身，「就想說該不會等下真的遇到吧，結果上去真的是。」



儘管熱身賽三振彭政閔，但黃子鵬並不以此為自滿，他解釋有學長告訴他，中信兄弟彭政閔與周思齊在熱身賽階段，並沒有想打他的球，而是在觀察投手球路，留著季賽再打，他也將據此經驗作為未來投球參考。（編輯：張銘坤）1070504