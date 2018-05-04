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張志豪再見轟兄弟勝 邱浩鈞1球敗史上第5人

發稿時間：2018/05/04 22:19

最新更新：2018/05/04 22:19

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職中信兄弟「假性」先發用上癮，今天賽格威後援7局好投，張志豪「全力揮擊」代打再見轟，率隊以5比4拿勝、獅隊中止5連勝；獅隊後援投手邱浩鈞1球敗、中職史上第5人。

兄弟隊教練團出招，2日與富邦悍將隊比賽，讓原本定位後援的投手洪宸宇先發投2局，再讓本來定為先發的洋投萊福力上場後援7局拿勝投。

今天與統一獅隊交手再用相同調度，讓洪宸宇先發投2局，再讓原本定位先發的洋投賽格威後援7局，賽格威總計被敲4支安打，包括2發全壘打，失掉2分責失分，拿下勝投；明天兄弟對獅隊的比賽也將再用相同方式，讓楊志龍「假性先發」投2局吃局數。

今天比賽獅隊2局靠著郭阜林、陳鏞基、朱元勤接連安打、觸身球保送、高飛犧牲打先拿下2分，兄弟隊3局靠著王威晨三壘打、滾地球追回1分，4局陳子豪敲出個人本季第4轟，替球隊送回追平分、2比2扳平比數。

獅隊野手陳傑憲近期長打產量多，近4場比賽敲出3轟，今天5局敲出個人本季第3轟，再度替球隊取得3比2領先，目前本季全壘打數已經追平去年球季。

兄弟隊7局下半再起攻勢，靠著詹子賢二壘打、保送、野手選擇，吳東融適時二壘打、高飛犧牲打，攻下2分、翻轉戰局，獅隊9局靠著郭阜林個人本季第6轟，幫助球隊再度以4比4扳平比數，9局下半兄弟隊張志豪代打敲再見轟，率隊拿下勝利。

張志豪近期打擊出現小低潮，5月首兩場比賽總計吞下5次三振，昨天比賽休息1天，收到不錯成效，今天敲出生涯首支代打再見轟，獲頒賽後最有價值球員；張志豪表示，「前兩場我的三振很多，但我不放棄，上場就是全力揮擊、我做到了」。

獅隊後援投手邱浩鈞今天9局平手時接手，只投1球就被敲出再見轟、吞下敗仗，成為中職史上第5位1球敗投手。（編輯：張銘坤）1070504

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