蔣智賢單場4安 富邦10比5擊退桃猿

（中央社記者黃巧雯新北4日電）中華職棒富邦悍將蔣智賢今天對戰Lamigo桃猿隊，單場4支安打猛打賞，加上富邦此役打擊火力串連，全場揮出18支安打，終場就以10比5擊敗桃猿隊，勇奪2連勝。



Lamigo桃猿隊今天作客新莊，派出3連勝的王溢正對決暫居聯盟勝投王的富邦悍將洋投伍鐸，兩隊前5局戰成4比4平手，富邦悍將6局下攻下4分，8局下再靠蔣智賢高飛犧牲打、陳品捷安打，再添2分。



伍鐸投6局失4分退場，富邦啟動勝利方程式，林煜清、賴鴻誠、倪福德各投1局，僅倪福德在9局上失1分，靠著打線全場揮出18支安打，終場以10比5獲勝，富邦奪下2連勝。



蔣智賢單場4打數4安打，包辦3分打點，賽後獲選單場MVP，他透露，今天上場打擊時，有把球看確實後再做攻擊。



富邦悍將之前陷入4連敗，此役贏球後2連勝，蔣智賢提到，先前大家太想幫助球隊贏球，打起來綁手綁腳，後來大家轉換心情，一步一步慢慢做，「壘上有人就推進，得點圈有人想辦法送回來，從最基本氣氛開始做起」。



談到近期牛棚回穩，富邦悍將總教練葉君璋表示，最近有做些調整，包括控制局數、投球數，盡量讓每個投手上場分攤投球，看起來效果還不錯。



富邦原本設定讓羅嘉仁回歸「終結者」的角色，不過葉君璋指出，看起來倪福德狀況越來越好，應該是現階段較適合的人選，儘管羅嘉仁狀況有變好，但可能不如倪福德穩定。



富邦悍將今天將范玉禹升上一軍，葉君璋表示，因張耿豪手肘有些問題，加上范玉禹二軍中繼表現不錯，因此讓范玉禹到一軍表現。



王溢正今天投5.1局，失7分（6分自責分），被敲13支安打，局數為個人本季最短，失分和被安打數則是本季本季新高，牛棚黃偉晟、林國裕以及林柏佑上場合計再失3分。（編輯：陳清芳）1070504