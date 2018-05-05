/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 五四運動 民視 孫越 鈴木一朗
> rss

擔心亞運交通塞 印尼奧會官員：有因應之道

發稿時間：2018/05/05 10:27

最新更新：2018/05/05 10:27

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者龍柏安宜蘭5日電）印尼奧會執行委員納維爾今天表示，亞運期間將會提供所有旅客、參賽運動員與教練便捷的交通與服務。針對雅加達嚴重塞車問題，他強調除了有專用道，路口也將有交警指揮。

2018國際奧林匹克路跑賽，今天清晨5時30分在宜蘭運動公園鳴槍起跑，為配合亞奧會推廣亞洲運動發展，特別將3公里Fun Run組定為亞運親子路跑，不止希望家長們帶著小孩一起走出戶外運動，讓大手牽小手一起迎晨曦，也透過這項活動讓更多人認識亞運。

為宣傳今年8月18日在雅加達與巨港雙城舉辦的亞運會，印尼奧會執委納維爾（Syahrir Nawier）、亞奧會媒體經理周健等，特地來台說明目前亞運籌備進度。

今年亞運將以雅加達與巨港兩個城市為主要賽區，也是亞運史上第一次由雙城主辦，其中雅加達嚴重的塞車問題讓各國代表團相當憂心。對此納維爾表示，亞運期間學校將會放假，車流就能疏解大半，加上專用道、交警投入指揮，他相信能讓選手在35至40分鐘內，從選手村抵達比賽場地。

納維爾也透露，巨港目前正在興建輕軌，一旦完工後，運動員與教練可從機場直接搭乘輕軌抵達運動員區，且巨港比賽場地算是封閉式園區，交通應不用太過擔心。

今年在宜蘭舉辦的亞運親子路跑活動，是亞奧會宣傳今年亞運的第18站，周健透露，接下來包括在柬埔寨的金邊、蒙古烏蘭巴托以及杭州等地，會接力舉辦相關活動。（編輯：吳佳穎／黃于）1070505

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP