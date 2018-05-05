擔心亞運交通塞 印尼奧會官員：有因應之道

（中央社記者龍柏安宜蘭5日電）印尼奧會執行委員納維爾今天表示，亞運期間將會提供所有旅客、參賽運動員與教練便捷的交通與服務。針對雅加達嚴重塞車問題，他強調除了有專用道，路口也將有交警指揮。



2018國際奧林匹克路跑賽，今天清晨5時30分在宜蘭運動公園鳴槍起跑，為配合亞奧會推廣亞洲運動發展，特別將3公里Fun Run組定為亞運親子路跑，不止希望家長們帶著小孩一起走出戶外運動，讓大手牽小手一起迎晨曦，也透過這項活動讓更多人認識亞運。



為宣傳今年8月18日在雅加達與巨港雙城舉辦的亞運會，印尼奧會執委納維爾（Syahrir Nawier）、亞奧會媒體經理周健等，特地來台說明目前亞運籌備進度。



今年亞運將以雅加達與巨港兩個城市為主要賽區，也是亞運史上第一次由雙城主辦，其中雅加達嚴重的塞車問題讓各國代表團相當憂心。對此納維爾表示，亞運期間學校將會放假，車流就能疏解大半，加上專用道、交警投入指揮，他相信能讓選手在35至40分鐘內，從選手村抵達比賽場地。



納維爾也透露，巨港目前正在興建輕軌，一旦完工後，運動員與教練可從機場直接搭乘輕軌抵達運動員區，且巨港比賽場地算是封閉式園區，交通應不用太過擔心。



今年在宜蘭舉辦的亞運親子路跑活動，是亞奧會宣傳今年亞運的第18站，周健透露，接下來包括在柬埔寨的金邊、蒙古烏蘭巴托以及杭州等地，會接力舉辦相關活動。（編輯：吳佳穎／黃于）1070505