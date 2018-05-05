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首局挨2轟控球不穩成致命傷 陳偉殷吞敗

發稿時間：2018/05/05 12:42

最新更新：2018/05/05 12:42

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（中央社記者黃巧雯台北5日綜合報導）美國職棒MLB邁阿密馬林魚台灣左投陳偉殷今天生涯首度迎戰辛辛那提紅人隊，狀況不如首戰，保送和用球數都偏多，首局就被敲出2轟、失4分成致命傷，吞下本季首敗。

陳偉殷今年因手肘傷勢影響，未能趕上開季，直到4月29日本季初登板，對戰科羅拉多洛磯隊繳出投5.1局，僅失1分的成績，被敲出4支安打，送出3次三振，2次保送，投68球有43球是好球，奪下本季首勝，也是相隔375天再次拿下勝投。

馬林魚和紅人隊今天賽前戰績分居國聯東區、中區墊底，陳偉殷今天本季第2度先發、生涯首度迎戰紅人隊，繼首場比賽後，首局再度遇到亂流，被敲二壘安打、保送後，讓打者吞下三振，但隨後被紅人隊斯瓦瑞茲（Eugenio Suarez）、杜瓦（Adam Duvall）狙擊，連續敲出全壘打，單局失4分，馬林魚終場以1比4輸球，陳偉殷吞下本季首敗。

陳偉殷此役僅投4局，被敲出5支安打，包括2轟，失4分都集中在首局，但除了第4局讓紅人隊三上三下外，前3局每局都敲安及保送，並被攻占得點圈。

陳偉殷此役控球狀況不佳，單場出現4次保送，比三振還多2次，且用球數82球偏多，僅47個好球，好球率僅57％

對於此役投球表現，陳偉殷坦言：「首局投球節奏和時機並不完美，甚至有些投得不錯的球，也被敲出安打。」

陳偉殷自認目前肩膀和手肘感覺都很好，馬林魚隊總教練馬丁利（Don Mattingly）則希望，隨著球季進行，陳偉殷狀況能越來越好。（編輯：吳佳穎／黃于）1070505

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