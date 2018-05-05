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鵜鶘手感發燙痛宰勇士 系列賽追成1比2

發稿時間：2018/05/05 13:05

最新更新：2018/05/05 13:19

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美國職籃NBA紐奧良鵜鶘4日季後賽第2輪第3戰以119比100屠殺NBA總冠軍隊伍金州勇士，比數追成1比2。（圖取自紐奧良鵜鶘臉書 www.facebook.com/PelicansNBA）美國職籃NBA紐奧良鵜鶘4日季後賽第2輪第3戰以119比100屠殺NBA總冠軍隊伍金州勇士，比數追成1比2。（圖取自紐奧良鵜鶘臉書 www.facebook.com/PelicansNBA）

（中央社紐奧良4日綜合外電報導）美國職籃NBA紐奧良鵜鶘今天回到主場手感發燙，季後賽第2輪第3戰以119比100屠殺NBA總冠軍隊伍金州勇士，成功開胡追成1比2。

法新社報導，鵜鶘球星戴維斯（Anthony Davis）狂轟33分、18籃板和4抄截，主控朗多（Rajon Rondo）繳出21助攻，帶領鵜鶘保持凌厲攻勢。

以戴維斯為首的鵜鶘在禁區占盡優勢，攻下54分，超越勇士的36分。

鵜鶘目前在7戰4勝制的西區系列賽以1比2落後勇士，可望在6日的第4戰追平比數。

今天帶著0比2落後劣勢回到主場的鵜鶘已無退路，只能奮力一搏。

開打24分鐘，鵜鶘便命中10顆3分球，到上半場結束時已投進15顆，以62比56領先勇士。

哈勒戴（Jrue Holiday）此役貢獻21分，首節便砍下11分，協助鵜鶘奠定勝績。

先前飽受膝傷所苦的勇士當家球星「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）於第2戰歸隊，他今天首節僅貢獻3分，隊友湯普森（Klay Thompson）沒得分。

此役攻下26分的湯普森第2節繳出20分，今天22投僅9中；柯瑞全場19投6中，砍下19分；杜蘭特（Kevin Durant）貢獻22分。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1070505

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