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普侯斯加入3000安俱樂部 MLB史上第32人[影]

發稿時間：2018/05/05 15:05

最新更新：2018/05/05 15:21

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美國職棒MLB洛杉磯天使隊38歲老將普侯斯（前中）5日對戰西雅圖水手隊，敲出生涯第3000安。（圖取自天使隊臉書facebook.com/Angels）美國職棒MLB洛杉磯天使隊38歲老將普侯斯（前中）5日對戰西雅圖水手隊，敲出生涯第3000安。（圖取自天使隊臉書facebook.com/Angels）

（中央社記者黃巧雯台北5日綜合報導）美國職棒MLB洛杉磯天使隊38歲老將普侯斯今天對戰西雅圖水手隊，第5局從李克手中敲出安打，生涯第3000安出爐，也是MLB史上第32人。

天使隊今天作客水手隊主場，普侯斯（Albert Pujols）賽前生涯累積2999支安打，此役首次上場打擊敲成平飛球出局，第2次獲得保送，第5局上場終於從水手隊先發投手李克（Mike Leake）手中敲出安打，成為MLB第32位加入「3000安俱樂部」的打者、也是第2位來自多明尼加的球員。

普侯斯儘管是在客場達成生涯3000安的里程碑，但仍受到在場球迷的歡呼。

目前生涯累積620發全壘打的普侯斯，在敲出第3000安後，也加入阿倫（Hank Aaron）、梅斯（Willie Mays）、羅德里格斯 （Alex Rodriguez）行列，成為第4位生涯累積達3000安、600轟的球員。

今年是普侯斯在大聯盟第18個球季，2001年在聖路易紅雀隊展開大聯盟生涯，2012年轉戰洛杉磯天使隊至今，曾拿過國聯新人王、打擊王、打點王、安打王、全壘打王以及年度MVP。（編輯：吳佳穎/梁君棣）1070505

Albert Pujols joins the 3,000 hit club!

The 3,000 Hit Club just got bigger! Albert Pujols, you’re its newest member! #Pujols3000

Los Angeles Angels 發佈於 2018年5月4日

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