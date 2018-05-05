台北101垂直馬拉松 波蘭澳洲選手分摘男女冠軍

台北101於5日舉辦「垂直馬拉松」登高比賽，比賽結果出爐，男子組由世界排名第一、波蘭選手Piotr Lobodzinski拿下，澳洲籍選手Suzy Walsham則奪下女子組冠軍。（台北101提供）中央社記者邱柏勝傳真 107年5月5日

（中央社記者邱柏勝台北5日電）台北101今天舉辦「垂直馬拉松」登高比賽，47個國家超過5000名選手同台較勁。男子組冠軍由世界排名第一、波蘭選手Piotr Lobodzinski拿下，澳洲選手Suzy Walsham則是女子組冠軍。



「台北101垂直馬拉松」是世界登高協會TWA（Towerrunning World Association）舉辦的國際登高巡迴賽重點賽事，台北101首度成為國際登高世界賽冠軍主辦方，是繼去年舉辦亞太登高冠軍錦標賽後，品質再次獲得國際肯定的最佳證明。因此台北101今年將賽事名稱正式更名為「垂直馬拉松」，更能體現賽事的專業性。



台北101表示，本屆登高賽世界盃共有47個國家、超過5000名選手同台較勁，不僅吸引世界排名前10的選手來台參賽，台灣也有16名男女菁英角逐。為因應國際賽事水準，凡是參加菁英積分組的選手，都必須完成兩輪比賽。競賽第一輪只需要爬完1樓至35樓，並取得第一次積分；第二輪賽則需自1樓至91樓跑完全程，相較於過去賽事，難度高出許多。





台北101於5日舉辦「垂直馬拉松」登高比賽，比賽結果出爐，男子組由世界排名第一、波蘭選手Piotr Lobodzinski拿下，澳洲籍選手Suzy Walsham則奪下女子組冠軍。（台北101提供）中央社記者邱柏勝傳真 107年5月5日

在世界盃男子組競賽方面，世界排名第一的波蘭選手Piotr Lobodzinski毫無懸念，在兩輪都奪下第一名，最終以最高560分拿下第一。女子組方面，則由多次拿下台北101登高賽女子組冠軍，同時也是2017世界登高巡迴賽女子組冠軍選手的澳洲籍選手Suzy Walsham，以兩輪最高積分560分拿下冠軍。



男子組冠軍、波蘭選手Piotr Lobodzinski以11分11秒93跑完1樓至91樓，女子組冠軍、澳洲籍選手Suzy Walsham成績則是13分01秒55。





首度參與台北101登高賽的藝人坤達，完賽時獲得熱烈掌聲。坤達跑出21分41秒32。（台北101提供）中央社記者邱柏勝傳真 107年5月5日

這項比賽男子組和女子組的歷史紀錄，都在2005年創下，男子組是澳洲選手Paul Crake所創的10分29秒32，女子組是奧地利選手Andrea Mayr創下的12分38秒85。儘管今年提供了破紀錄獎金新台幣20萬元，最後仍然無人能超越歷史紀錄。



在台灣選手方面，儘管有16人挑戰世界盃排名，可惜皆無法進入前6強。2015年、2017年台灣冠軍男子組選手郭俊谷最後以12分50秒94超越去年成績，拿下今年台灣男子組冠軍。女子組方面，2016年奪得冠軍的選手施靜慧，最終以15分55秒29保住桂冠，拿下台灣女子組冠軍頭銜。



至於首度參與的藝人邰智源與坤達，完賽時獲得熱烈掌聲，坤達跑出21分41秒32，邰智源則跑29分41秒82，成績令人驚豔。（編輯：陳永昌）1070505



