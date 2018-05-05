/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳偉殷 夏威夷 民視 五四運動
> rss

挨2轟吞敗 陳偉殷：直球尾勁不如前場

發稿時間：2018/05/05 15:24

最新更新：2018/05/05 15:24

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃巧雯台北5日綜合報導）美國職棒MLB邁阿密馬林魚台灣左投陳偉殷今天對戰紅人隊首局就挨2轟、失4分，吞下本季首敗。他表示，挨轟的球，投的位置也不算差，並坦言直球尾勁不如前一場好。

陳偉殷今天本季第2度先發、生涯首度迎戰辛辛那提紅人隊，僅投4局失4分，被敲出5支安打，包括2轟，送出4次保送、2次三振，用球數82球偏多，僅47個好球，好球率僅57%，吞下本季首敗，他將原因歸咎於直球尾勁不如前一場好。

陳偉殷解釋，由於球欠缺尾勁，就算取得球數領先，也會被打者破壞掉，「投球節奏有一點被拉走」，可能也是此役用球數增加的原因，他說：「還有幾支安打，感覺投得位置都不錯，都還是被碰到，被打到落點都蠻好的。」

談到首局被連續敲出全壘打，陳偉殷表示，投的位置都不算差，沒有人會希望是這樣的結果，只能說他們都打得很好。

陳偉殷首局挨轟後，儘管第2、3局同樣被敲安及保送，且被攻占得點圈，最後都能化解危機，但首局卻未能守住，也讓他直呼可惜。

陳偉殷指出，雖然今天狀況不佳，但後面幾局能控制局面未再失分，也是這場比賽最大收穫，且投球數有較前一場增加，投完後整體感覺也還不錯，最後一局有慢慢抓回自己想要的感覺，「我覺得其實慢慢有在進步」。

馬林魚打線前4局遭到封鎖，直到5局上才由布林森（Lewis Brinson）擊出中外野方向陽春砲，打破鴨蛋，陳偉殷原本是該局第4位上場的打者，但後來換成代打，也讓他此役僅投4局。

陳偉殷也還原當時情況，教練先前已有告訴他，如果該局三上三下的話，會讓他續投，但如果有人上壘時，輪到他打擊時就會換代打，「可能布林森敲全壘打，讓教練團看到希望，所以提早換下來」。（編輯：陳怡璇/梁君棣）1070505

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP