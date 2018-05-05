挨2轟吞敗 陳偉殷：直球尾勁不如前場

（中央社記者黃巧雯台北5日綜合報導）美國職棒MLB邁阿密馬林魚台灣左投陳偉殷今天對戰紅人隊首局就挨2轟、失4分，吞下本季首敗。他表示，挨轟的球，投的位置也不算差，並坦言直球尾勁不如前一場好。



陳偉殷今天本季第2度先發、生涯首度迎戰辛辛那提紅人隊，僅投4局失4分，被敲出5支安打，包括2轟，送出4次保送、2次三振，用球數82球偏多，僅47個好球，好球率僅57%，吞下本季首敗，他將原因歸咎於直球尾勁不如前一場好。



陳偉殷解釋，由於球欠缺尾勁，就算取得球數領先，也會被打者破壞掉，「投球節奏有一點被拉走」，可能也是此役用球數增加的原因，他說：「還有幾支安打，感覺投得位置都不錯，都還是被碰到，被打到落點都蠻好的。」



談到首局被連續敲出全壘打，陳偉殷表示，投的位置都不算差，沒有人會希望是這樣的結果，只能說他們都打得很好。



陳偉殷首局挨轟後，儘管第2、3局同樣被敲安及保送，且被攻占得點圈，最後都能化解危機，但首局卻未能守住，也讓他直呼可惜。



陳偉殷指出，雖然今天狀況不佳，但後面幾局能控制局面未再失分，也是這場比賽最大收穫，且投球數有較前一場增加，投完後整體感覺也還不錯，最後一局有慢慢抓回自己想要的感覺，「我覺得其實慢慢有在進步」。



馬林魚打線前4局遭到封鎖，直到5局上才由布林森（Lewis Brinson）擊出中外野方向陽春砲，打破鴨蛋，陳偉殷原本是該局第4位上場的打者，但後來換成代打，也讓他此役僅投4局。



陳偉殷也還原當時情況，教練先前已有告訴他，如果該局三上三下的話，會讓他續投，但如果有人上壘時，輪到他打擊時就會換代打，「可能布林森敲全壘打，讓教練團看到希望，所以提早換下來」。（編輯：陳怡璇/梁君棣）1070505