J League發展 台灣發展職足可借鏡

台灣足球職業化專題5（中央社記者李晉緯台北5日電）對日本、中國大陸職業足球發展，和台灣足球職業化都有深入研究的台灣體育運動大學教授趙榮瑞認為，台灣要建立職業足球，成敗的關鍵將是能否有專業化經營。



日本於20世紀初期推廣足球，全國陸續開起足球學校，日本足協1921年成立，並在同年舉辦第1屆的全國盃賽（現天皇盃），1965年開始有全國聯賽，1992年日本足球職業聯賽（J League）問世，首屆賽事於1993年展開，當時有10隊參與，2005年甲組的J1已有18隊的規模；除了J1以外，1999年成立10隊的乙組J2聯賽，2012年J2從聯賽成立之初的增加到22隊，2014年更成立丙組的J3聯賽。



日本職業足球聯賽的發展，經營之道值得想發展職業足球的台灣借鏡，包括J1聯賽開始之際，就以所在城市為球隊命名依據，帶進屬地主義增加居民認同感、以電視轉播增進市場推廣、推出足球彩券等作法。



台灣體育運動大學競技運動學院前院長、球類運動系前主任趙榮瑞深入研究日本職業足球發展，他說，日本與歐洲職業足球發展模式雷同，皆以公司化、企業化的經營，匯集地方的政府、企業、民眾一起投入與參與，撐起職業球隊。



職業球隊所設立的足球學校，多聘有教練在球隊基地所在的地區四處教球，讓小朋友對足球產生興趣，興起想要進場看球的意願後，「小孩子想看球，家人勢必得跟著進場」，趙榮瑞認為這就是日本推動足球成功的關鍵。



小朋友們進場看球，很容易就成為球員的死忠粉絲。



趙榮瑞也提到，日本職業球隊結合社會公益，邀請弱勢團體進場看球，以及建立地方對球隊認同的屬地主義等方式，也是日本職業足球隊「養」出死忠球迷的秘訣。



回頭看台灣的職業運動環境，趙榮瑞認為，台灣過去包括棒球、籃球等運動，不論是職業隊、半職業隊，都由單一公司經營，利用行銷的方式，投入廣告、促銷等手法，吸引球迷進場，「但除非像日本的讀賣、西武等大型集團的財力，否則一般規模的公司，必須花費極大力氣，才能換來一定的規模經濟。」



趙榮瑞表示，台灣想建立職業足球聯盟，需要政府主導的地方，包括初期資源的補助、比賽場地的設立等；另外，企業的贊助、球迷加入會員所交的會費等，都是球團獲得資源的方式，尤其必須讓人有「每個人都是球隊老闆」的感受，以增加大家對職業球隊的認同感。



趙榮瑞表示，台灣想發展職業足球如果只靠政府補助「是沒有未來的」，他以日本為例說，日本的職業足球靠著傳播媒體的大量曝光，讓足球運動受到重視、喜愛，才能創造出真正成功的職業聯盟。



台灣也必須有足球傳播的專業人才，才能讓更多人認識足球、愛上足球，甚至以職業足球為一生志業。



趙榮瑞建議，台灣想要做好職業聯賽，政府需要扮演整合的角色，絕不是靠教育部體育署、中華民國足球協會、單一企業等單位能夠獨立做起來的，「政府能夠做的，就是聘請專業經理人（職業聯盟會長），靠著具說服力的企劃，吸引企業投入成立職業隊，並建立二軍、青訓梯隊，這才是能成功的關鍵。」（編輯：黃瑞弘）1070505