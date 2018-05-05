普侯斯3000安達陣 天使5比0完封水手

（中央社西雅圖4日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使強打普侯斯（Albert Pujols）今天敲出他生涯第3000支安打，率領天使以5比0擊潰主場出賽的西雅圖水手。



38歲的普侯斯5局上從水手先發右投李克（Mike Leake）手中打出一壘安打，成為大聯盟史上第32位3000安俱樂部成員，更是繼貝爾崔（Adrian Beltre）後，第2位3000安的多明尼加球員。



路透社報導，普侯斯今天1局上平飛球遭游擊手接殺出局，4局上和李克纏鬥10球終於選到保送上一壘，到了5局上第3打席，普侯斯鎖定第2顆球敲出右外野一壘安打，達成大聯盟生涯3000安壯舉。



普侯斯接受現場4萬1705名觀眾起立鼓掌喝采，隊友們也紛紛上場向他擁抱致意，比賽短暫中止後，天使第5棒大谷翔平再敲帶有1分打點二壘安打，將天使領先分數擴大到3比0。



大谷今天擔任第5棒指定打擊，全場4打數2安打，貢獻1分打點，本季打擊率來到3成39。



普侯斯9局上再擊出2分打點一壘安打，最終天使就以5比0完封水手。



拿下勝投的天使先發投手李查茲（Garrett Richards），今天主投6.2局被敲4支安打無失分，送出8次三振及1次保送，個人本季戰績4勝1敗。



吞下敗投的李克主投5.1局被打7支安打，送出4次三振及4次保送，掉3分都是自責分，個人本季戰績3勝3敗。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1070505