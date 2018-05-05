高登季後賽得分創新高 火箭客場打爆爵士

（中央社猶他州鹽湖城4日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭今天作客猶他爵士主場，首節就展現旺盛火力，在西區季後賽準決賽第3戰以113比92打爆爵士，替補出發的高登砍下個人季後賽最高的25分。



路透社報導，火箭在7戰4勝系列賽暫以2比1領先。第4戰6日將在鹽湖城（Salt Lake City）繼續登場。



高登（Eric Gordon）在火箭上半場的強力攻勢發揮重要作用，為球隊奠定掌控全局的基礎。前兩節高登8投6中，砍下17分，火箭的進攻撕裂爵士的防線。



上半場結束，爵士以40比70落後火箭多達30分，創下隊史季後賽上半場落後最多分差。



火箭首節就攻下季後賽最高紀錄的39分，領先爵士17分。高登在第2節命中兩顆三分球，隊友卡佩拉（Clint Capela）和「大鬍子」哈登（James Harden）也不斷透過傳切戰術灌籃取分。



火箭上半場投籃命中率達58.7%，第3節，高登一記三分球破網，帶領火箭以88比50領先爵士，差距高達38分。



哈登全場繳出25分和12助攻，卡佩拉則貢獻11分、8籃板、4助攻和4火鍋，保羅（Chris Paul）攻下15分、7籃板和6助攻。



歐尼爾（Royce O'Neale）繳出爵士全隊最高的17分，「超級新人」密契爾（Donovan Mitchell）手感不佳，僅以16投4中砍下10分。（譯者：劉文瑜/核稿：徐崇哲）1070505