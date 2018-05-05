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黃子鵬給自己出功課 洪總：目標還是先發

發稿時間：2018/05/05 17:51

最新更新：2018/05/05 18:37

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桃猿隊潛力新秀黃子鵬在二軍出賽成績亮眼，目前為二軍投手勝投、防禦率、奪三振三冠王。（中央社檔案照片）桃猿隊潛力新秀黃子鵬在二軍出賽成績亮眼，目前為二軍投手勝投、防禦率、奪三振三冠王。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯新北5日電）中職Lamigo桃猿隊投手黃子鵬升上一軍，近幾場牛棚待命，總教練洪一中說，目標是培養他當先發；黃子鵬二軍出賽表現亮眼，他說有給自己功課，「如何在疲勞時能完成投球任務」。

桃猿隊潛力新秀黃子鵬在二軍出賽成績亮眼，目前為二軍投手勝投、防禦率、奪三振三冠王，洪一中先前表示，除非特殊狀況，不會讓他中繼。

黃子鵬昨天升上一軍、近幾場比賽牛棚待命，洪一中解釋，黃子鵬二軍出賽感覺有點疲勞，剛好讓他上一軍調整，「但我們的目標沒有變，還是要培養他做先發投手」。

對於上到一軍的定位，黃子鵬表示，一切按照教練團的規劃，「先求有機會」。他也提到，雖然二軍出賽表現成績不錯，但一、二軍的打者纏鬥性明顯不同，一軍的打者更有經驗，擊球策略也不同，跟打者對決會更有耐心。

黃子鵬表示，在二軍的6場先發出賽，他給自己出功課，投手一整季的出賽，真的在狀況很好的時間點出賽，其實場次不多，要怎麼在身體疲勞時還可以有效的解決打者、吃完局數是課題，「我覺得我在二軍後面幾場的比賽有做到自己給自己的功課，疲勞時真的有靜下心來，更專注的面對每次對決」。

今年中職季前熱身賽，黃子鵬出賽成績並不突出，但他說，那在計畫內，「被打才知道問題在哪裡，當投手不可能不被打，希望自己不要預設立場，就算被打也能敢於投進去」。（編輯：吳佳穎/梁君棣）1070505

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