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郭泓志最快下週回一軍 蔣智賢張正偉漸入佳境

發稿時間：2018/05/05 18:43

最新更新：2018/05/05 19:17

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郭泓志今年3月初接受睪丸腫瘤手術，復原狀況良好，4月開始牛棚練投，4月28日術後首度二軍出賽，目前為止二軍出賽3場。（中央社檔案照片）郭泓志今年3月初接受睪丸腫瘤手術，復原狀況良好，4月開始牛棚練投，4月28日術後首度二軍出賽，目前為止二軍出賽3場。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯新莊5日電）中職富邦悍將隊投手郭泓志恢復狀況良好，目前二軍出賽3場，投3.2局失1分；總教練葉君璋表示，如果他自評準備好了，最快下週回到一軍；而蔣智賢、張正偉的狀況調整也漸入佳境。

郭泓志今年3月初接受睪丸腫瘤手術，復原狀況良好，4月開始牛棚練投，4月28日術後首度二軍出賽，目前為止二軍出賽3場，投3.2局失掉1分責失分，投出7次三振，防禦率2.45，狀況不錯。

悍將隊總教練葉君璋表示，郭泓志大概再於二軍投1至2場比賽就可以上到一軍，「主要還是要看他本人，如果他認為已經準備好了，我們就會讓他上一軍」。

悍將隊今天於主場新莊棒球場迎戰Lamigo桃猿隊，林益全、張正偉沒有排在先發打序中，葉君璋表示，張正偉先前比賽出現抽筋情形，所以要特別注意他的身體狀況，今天讓他輪休一場，林益全今天比賽後半段待命代打。

蔣智賢、張正偉本季加入悍將隊，但打擊發揮似乎還沒有調整到巔峰，葉君璋表示，近兩場比賽有覺得他們兩個慢慢調整到過去比較好的狀況，「張正偉本來就是調整比較慢的球員，蔣智賢之前打擊節奏不好，近期也已經慢慢調整回來」。（編輯：劉政權）1070505

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