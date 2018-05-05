春季聯賽16強出爐 複賽7日開打

（中央社記者謝靜雯台北5日綜合報導）107年全國成棒甲組春季聯賽資格賽賽程今天結束，開南大學與合作金庫交手，終場以0比6吞敗、無緣晉級，台中運動家隊則連2勝晉級，16強複賽7日開打。



春季聯賽分組預賽5月2日結束，台南市、台北興富發、崇越隼鷹、台東綺麗珊瑚、台灣啤酒、美孚巨人、富邦公牛、嘉義市、南華大學、康寧大學、高苑科大、台東大學率先晉級複賽，其餘12支球隊資格賽爭取最後4席晉級名額。



資格賽3日開打，賽程今天結束。首場比賽以4比10輸給遠東科大的開南大學今天與合作金庫交手，受制於合庫先發投手吳昇峰好投，最終以0比6輸球，無緣晉級。吳昇峰總計投6局被敲4支安打，投出5次三振、無失分。



台中運動家隊資格賽首場比賽以7比4擊敗美和科大，今天與長榮大學交手，台中運動家隊首局連續安打拿下1分，長榮大學2局靠著安打、失誤、高飛犧牲打拿下2分、超前比數。台中運動家4局追回1分、扳平比數，9局再靠著接連安打單局攻下2分，以4比2拿勝。



資格賽由合作金庫、台中運動家、新北市和台灣電力隊取得晉級資格，複賽將於7日開打，採雙敗淘汰制，將取8支球隊晉級決賽，冠軍將於13日出爐。（編輯：黃瑞弘）1070505