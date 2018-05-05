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蒙古拉力賽 甲飽隊壯遊讓世界看見台灣

發稿時間：2018/05/05 19:23

最新更新：2018/05/05 19:54

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台灣青年邱昱翔（中）、黃昱綸（右）、黃奕憲（左）籌組「蒙古拉力台灣甲飽隊」，計畫駕駛小車橫越歐亞、蒙古沙漠前進俄羅斯。（邱昱翔提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　107年5月5日台灣青年邱昱翔（中）、黃昱綸（右）、黃奕憲（左）籌組「蒙古拉力台灣甲飽隊」，計畫駕駛小車橫越歐亞、蒙古沙漠前進俄羅斯。（邱昱翔提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　107年5月5日

（中央社記者黃旭昇新北5日電）邱昱翔、黃昱綸、黃奕憲3名年輕人籌組「蒙古拉力台灣甲飽隊」，計畫駕駛小車橫越歐亞、蒙古沙漠前進俄羅斯，這趟旅程超過1萬6000公里，盼透過鏡頭讓人們能看到世界多麼大。

蒙古拉力是一場拉力冒險賽，每年夏天，參賽隊伍都會挑戰跨越歐亞大陸，穿越沙漠和高山。過程中沒有後勤團隊，也沒有標準路線，路途就只有參賽的團隊和報廢場門口買的1200cc小轎車。過程中還要為慈善團體募款1000英鎊。

「台灣甲飽隊」隊長邱昱翔今天接受中央社記者訪問表示，與隊友計畫7月初前往德國購車，月中從蒙古拉力賽的起點捷克出發，以1個月的時間，穿越德國、荷蘭、波蘭、立陶宛、拉脫維亞，經蒙古沙漠前進終點，位於東西伯利亞的俄羅斯布里亞特共和國首府烏蘭烏德。

即將從文化大學畢業的邱昱翔曾是台灣速可達比賽的賽車手，因參加新北市新店區的「Vespa蜂兵車隊」結識其他車友，大家都想趁年輕體驗不同國家的文化，也讓世界看見台灣。

「蒙古拉力台灣甲飽隊」另兩位成員，包括台北城市科技大學機械工程系車輛組畢業的黃奕憲，擔任隊上維修技師。另名在台達電子上班的黃昱綸，在旅程中負責行程規劃及後勤補給。

3名大男生因玩車認識，彼此都有勇於冒險的心。看著歷年的參賽者完成冒險更激發勇氣。黃昱綸工作較忙，但為了夢想也想辦法請假，與邱昱翔、黃奕憲一同冒險，終於在日前完成報名。

邱昱翔擔任過紀錄片攝影師、畢業製作的導演，他受訪時提及4歲那年，父親帶著他一起開車，模仿電視上拉力賽車手們帥氣的模樣一起環島，在台灣各地露營、探險。

他說，小時已在心中埋下冒險的種子，心想著一輩子肯定要來次人生的壯遊。沒想到從高中時就計畫的夢想即將實現，感到很興奮。盼望透過他的鏡頭，讓大家看見世界多麼大。

冒險，是一段未知的旅程。尤其是駕駛一輛小破車要穿越一望無際的沙漠。邱昱翔說，與父親環島時遇到許多髮夾彎的山路，且因腸病毒、暈車嘔吐，父親告訴他「加油，只要努力撐下去，終點就不遠了。」

「有夢想就努力去達成」，黃奕憲、黃昱綸都說，趁還年輕參訪平常少接觸的國家，蒙古充滿異國的神秘色彩，是吸引3人的共同夢想，將在過程中推介台灣的文化，讓更多人能認識台灣這片美麗的土地。

邱昱翔說，「甲飽袂」代表台灣人的熱情問候與人情的溫暖，將帶著這句問候與國際接軌。小時父親告訴他的話，現在當成座右銘「只要不放棄，終點就在不遠處。」

自從隊伍成立後，關心與問候就如雪花般湧入，邱昱翔感謝各界的鼓勵。他相信，這會是趟很棒的旅程。迷路將會是主軸，在跌跌撞撞的冒險中，獲得一臉爬滿回憶的鬍渣。　（編輯:孫承武）1070505

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