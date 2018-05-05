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范玉禹每場帶目標投 郭泓志鼓勵調整心態

發稿時間：2018/05/05 19:42

最新更新：2018/05/05 19:55

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zoom in 中職富邦悍將隊投手范玉禹被拉上一軍，他自認容易亢奮，改投中繼，上場就是面對高張力狀況，亢奮情緒可以在場上釋放，面對打者的感覺更好。中央社記者謝靜雯攝　107年5月5日中職富邦悍將隊投手范玉禹被拉上一軍，他自認容易亢奮，改投中繼，上場就是面對高張力狀況，亢奮情緒可以在場上釋放，面對打者的感覺更好。中央社記者謝靜雯攝　107年5月5日

（中央社記者謝靜雯新北5日電）中職富邦悍將隊投手范玉禹昨天升上一軍，本季控球進步，反映在二軍出賽成績上，「自己的機會自己創造，每場都要帶著目標上去投」，也提到前輩郭泓志給他不少建議和鼓勵。

范玉禹前幾年一軍出賽多以先發投手為主，今年目前為止二軍總計9場出賽（一場先發），投11.2失掉7分責失分，防禦率5.40，成績與去年（防禦率7.23）相比有進步。

范玉禹表示，自己屬於容易亢奮的人，如果要投先發，心情需要保持平穩，改投中繼，上場就是面對高張力狀況，亢奮情緒可以在場上釋放，面對打者的感覺更好，現在反而比較習慣後援角色。

今年季初教練團有跟二軍投手群講，誰表現好誰就有機會上一軍，范玉禹提到：「我覺得機會要靠自己創造，每次上場都給自己設定目標，不是只想著上場一球一球投，而是帶著目標上去投，反而更能投出好的結果。」

談起今年與前幾年最大的不同，范玉禹認為，今年對直球、變化球的掌控性進步很多，每年都想要有所成長。

他也透露在二軍時，前輩郭泓志會給年輕投手鼓勵和建議，「主要是心態上的調整，他跟我說要相信自己投出去的那顆球，投每顆球都在專注在上面」。（編輯：陳怡璇/梁君棣）1070505

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